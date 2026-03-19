50 match con Berrettini: il programma oggi su Sky

Atp Miami, il programma di oggi: partite e orariatp miami
A Miami si torna in campo, meteo permettendo, per cominciare di fatto il torneo dopo la cancellazione per maltempo di tutte le partite di mercoledì. In campo tre italiani: Berrettini, Bellucci e Cocciaretto. Occhi puntati anche su Fonseca-Marozsan, da cui uscirà il rivale di Alcaraz. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
MIAMI, LE PREVISIONI METEO - RISULTATI LIVE
Dopo il mercoledì condizionato dal forte maltempo, che ha costretto gli organizzatori a cancellare tutte le partite in programma, l'Open di Miami si prepara a una giornata storica. 50 partite divise in 10 campi, con tanti Court periferici che vedranno l'inizio dei match addirittura alle 10 locali, le 15 in Italia. Occhi puntati su tre italiani e su Fonseca-Marozsan, da cui uscirà il rivale di Alcaraz. Tra gli uomini esordio per Matteo Berrettini, che dopo l'uscita al 2° turno a Indian Wells vuole il riscatto in Florida. Il romano affronta nella serata italiana (3° match dalle 16 sul Grandstand) il francese Alexandre Muller, n°90 del ranking. In campo nella notte anche Mattia Bellucci, proveniente dalle qualificazioni, che sfida lo statunitense Alex Michelsen sul Centrale. In campo femminile, dove Elisabetta Cocciaretto sfida (2° incontro dalle 15 sul Court 6) la lettone Darja Semenistaja, giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 29 marzo.
Miami Open, i match di oggi degli italiani
UOMINI
- BERRETTINI (Ita) vs Muller (Fra) - 3° match dalle 16 sul Grandstand
- BELLUCCI (Ita) vs Michelsen (Usa) - non prima dell'1 sul Centrale
DONNE
- COCCIARETTO (Ita) vs Semenistaja (Lat) - 2° match dalle 15 sul Court 6
Approfondimento
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 15: DUCKWORTH (Aus) - BAUTISTA AG. (Spa)
- ore 15: BERGS (Bel) - BROOKSBY (Usa)
- a seguire: DUCKWORTH (Aus) - BAUTISTA AG. (Spa)
- a seguire: MULLER (Fra) - BERRETTINI (Ita)
- a seguire: CILIC (Cro) - POPYRIN (Aus)
- a seguire: NAVA (Usa) - MACHAC (Cze)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 15.00: JODAR (Spa) - HANFMANN (Ger)
- a seguire: SEMENISTAJA (Lat) - COCCIARETTO (Ita)
- a seguire: MAROSZAN (Hun) - FONSECA (Bra)
- a seguire: LINETTE (Pol) - SWIATEK (Pol)
- non prima delle 24.00: MICHELSEN (Usa) - BELLUCCI (Ita)
- non prima dell'1.30: ANDREEVA - KESSLER (Usa)
Miami Open, il programma completo di giovedì 19 marzo
Tutti i match su Sky Sport ed Extra Plus
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.