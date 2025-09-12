Italia, convocata per la prima volta Tyra Grant

Italia in Billie Jean King Cup, convocata per la prima volta Tyra Grantbjkc
Tyra Grant è stata convocata dall'Italia per le Finals di Billie Jean King Cup, in programma dal 16 al 21 settembre a Shenzen (Cina). La 17enne si aggiunge al gruppo che difenderà il titolo conquistato dodici mesi fa a Malaga. La Capitana Garbin: "E' un'atleta con enormi potenzialità, che garantisce continuità e futuro a questo progetto tecnico"
Prima volta in azzurro per la baby prodigio Tyra Grant. Tathiana Garbin, Capitana della Nazionale italiana, ha infatti convocato la 17enne romana per le Finals di Billie Jean King Cup, in programma dal 16 al 21 settembre sui campi della Shenzhen Bay Sports Centre Arena di Shenzhen (Cina). Si tratta della prima convocazione assoluta con la Nazionale maggiore per Grant, che si unisce al gruppo campione dodici mesi fa a Malaga composto da Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Jasmine Paolini.
Garbin: "Gran ha enormi potenzialità e garantisce continuità al progetto"
"Tyra Grant, inserita per la prima volta nel gruppo azzurro in occasione di queste Billie Jean King Cup Finals, è una giovane atleta che ha già mostrato enormi potenzialità e importanti segnali di crescita. Crediamo sia fondamentale offrire una opportunità di tale prestigio anche alle nuove generazioni in quanto, il nostro compito principale, è garantire continuità al progetto tecnico della squadra e costruire un’eredità concreta per il futuro. Martina Trevisan sta proseguendo il percorso di recupero dopo un’operazione, e il rispetto dei tempi individuali è parte integrante della nostra visione. Scegliere non è mai facile ma queste ragazze, sia quelle che rappresenteranno l’Italia a Shenzhen sia quelle che faranno il tifo per i nostri colori da lontano, sanno di essere tutte indispensabili all’interno di questo progetto. La forza del nostro gruppo nasce proprio dall’unione tra esperienza e futuro: è questo equilibrio che ci permette di guardare avanti con fiducia e ambizione".
Il calendario dell'Italia
L'Italia, campione dopo il successo centrato a Malaga lo scorso novembre, esordirà il 16 settembre alle 11 in Italia (le 17 locali) contro le padrone di casa della Cina. In caso di successo, l'Italia tornerebbe in campo il 19 settembre, sempre alle ore 11 italiane, contro Spagna o Ucraina. La finale è prevista, invece, il 21 settembre.