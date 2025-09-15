Errani-Paolini qualificate alle Wta Finals 2025

Sara Errani e Jasmine Paolini sono aritmeticamente qualificate al torneo di doppio delle Wta Finals di Riyad (Arabia Saudita) al 1° all'8 novembre. Per la coppia azzurra, che in questa stagione ha trionfato in Qatar, a Roma e al Roland Garros, si tratta della seconda partecipazione consecutiva. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La WTA ha annunciato le prime tre coppie di doppio qualificate per le Finals in programma a Riyad (Arabia Saudita) dall'1 all'8 novembre. Si tratta di Gaby Dabrowski e Erin Routliffe, Taylor Townsend e Katerina Siniakova e delle azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia italiana, campionessa olimpica a Parigi, tornerà in coppia per la seconda volta a giocarsi il titolo di fine anno. Paolini ed Errani hanno vissuto un'altra stagione eccezionale, caratterizzata dai titoli al WTA 1000 Qatar (Doha) e in casa agli Internazionali D'Italia di Roma, oltre al loro primo titolo di doppio del Grande Slam al Roland Garros. Jasmine è in corsa anche per un piazzamento tra le migliori 8 nella Race, che le garantirebbe l'accesso alle Finals anche nel torneo di singolare.