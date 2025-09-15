Il calendario dell'Italia alle Finals di BJK Cup

A Shenzhen, in Cina, è la settimana dedicata alle Finals di Billie Jean King Cup. Un evento atteso per il tennis italiano visto che le azzurre di Tathiana Garbin proveranno a difendere il titolo conquistato meno di un anno fa a Malaga. Il cammino dell'Italia inizierà martedì, 16 settembre, contro la Cina, padrona di casa. La selezione cinese, capitanata da Feng Liu, sarà orfana di Qinwen Zheng, n. 9 al mondo, ancora alle prese con l'infortunio al gomito. Riflettori puntati, quindi, su Xinyu Wang e Yue Yuan. In caso di vittoria all'esordio, l'Italia tornerebbe in campo venerdì, 19 settembre, per la semifinale contro la vincente di Ucraina-Spagna. La finale, invece, è in programma domenica 21 settembre.

