Il calendario dell'Italia alle Finals di BJK Cup

L'Italia di Tathiana Garbin inizia la difesa del titolo in Billie Jean King Cup. Nelle Finals di Shenzhen, le azzurre sfideranno nei quarti di finale la Cina. Di seguito il potenziale calendario e cammino dell'Italia fino alla finale
A Shenzhen, in Cina, è la settimana dedicata alle Finals di Billie Jean King Cup. Un evento atteso per il tennis italiano visto che le azzurre di Tathiana Garbin proveranno a difendere il titolo conquistato meno di un anno fa a Malaga. Il cammino dell'Italia inizierà martedì, 16 settembre, contro la Cina, padrona di casa. La selezione cinese, capitanata da Feng Liu, sarà orfana di Qinwen Zheng, n. 9 al mondo, ancora alle prese con l'infortunio al gomito. Riflettori puntati, quindi, su Xinyu Wang e Yue Yuan. In caso di vittoria all'esordio, l'Italia tornerebbe in campo venerdì, 19 settembre, per la semifinale contro la vincente di Ucraina-Spagna. La finale, invece, è in programma domenica 21 settembre.
Il calendario dell'Italia in Billie Jean King Cup
- Quarti di finale: ITALIA vs Cina (martedì 16 settembre, ore 11)
- ev. semifinale (venerdì 19 settembre, ore 11)
- ev. finale (domenica 21 settembre, ore 11)
Le convocate dell'Italia
- Jasmine Paolini
- Lucia Bronzetti
- Elisabetta Cocciaretto
- Sara Errani
- Tyra Caterina Grant
Capitano: Tathiana Garbin