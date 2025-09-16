BJKC: Italia in semifinale, Cina battuta 2-0

L'Italia è in semifinale di Billie Jean King Cup. Le azzurre della Capitana Garbin hanno battuto 2-0 le padrone di casa della Cina. Decisiva la vittoria in rimonta di Jasmine Paolini (n. 8) sulla n°1 cinese Wang Xinyu (n. 34): 4-6, 7-6 6-4 per la campionessa di Roma in quasi tre ore di gioco e l'ennesima, straordinaria, rimonta. Un tie che era iniziato con un'altra clamorosa rimonta di Elisabetta Cocciaretto. Tornata a giocare in Billie Jean King Cup dopo la sconfitta a sorpresa dello scorso anno contro la giapponese Shibahara, la marchigiana ha superato Yue Yuan, n. 102 al mondo, con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5 in quasi tre ore di gioco. Una vittoria incredibile, frutto della perserveranza di Cocciaretto. L'azzurra, infatti, si è ritrovata indietro nel punteggio sia nel secondo che nel terzo set, recuperando in entrambi i casi da 2-5 con una serie di cinque giochi consecutivi. L'Italia, campione in carica, affronterà venerdì una tra Spagna o Ucraina in semifinale.