Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Billie Jean King Cup Finals, il tabellone completo

IL TABELLONE fotogallery
7 foto

A Shenzhen si alza il sipario sulle Finals 2025 di Billie Jean King Cup. Apre il programma l'Italia di Tathiana Garbin, campione in carica, contro la Cina, padrone di casa. Chi vince sfiderà in semifinale Spagna o Ucraina. Di seguito il tabellone completo delle finali con partite e orari

ALTRE FOTOGALLERY

BJK Cup Finals, si parte con Italia-Cina

IL TABELLONE

A Shenzhen si alza il sipario sulle Finals 2025 di Billie Jean King Cup. Apre il programma...

7 foto

Il ranking Atp prima dello swing asiatico

il ranking atp

Il circuito Atp si prepara allo swing asiatico dopo la settimana di pausa per la Coppa Davis....

32 foto

Il ranking Wta prima dello swing asiatico

Tennis

Top 10 invariata dopo i tornei di Guadalajara e San Paolo. Paolini resta all'ottavo posto, con...

11 foto

Chi dopo l'Italia? L'albo d'oro della BJK Cup

Tennis

Shenzhen sarà il teatro delle Finals 2025 di Billie Jean King Cup. Si ripartirà dal trionfo dello...

13 foto

Italia e non solo: le 8 qualificate alle Finals

coppa davis

È competo il quadro della Final 8 della Coppa Davis che l'Italia difenderà da campione in carica...

10 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Al via i quarti a Toronto e Montreal: il programma

    guida tv

    Si aprono i quarti di finale al Masters 1000 di Toronto: in campo la prima testa di serie, Sascha...

    Cobolli per i quarti: il programma di oggi su Sky

    Tennis

    L'azzurro affronterà l'americano e testa di serie numero 4 Ben Shelton per un posto nei quarti di...

    Errani/Paolini e non solo: il programma di oggi

    canada open

    Tra Toronto e Montreal iniziano gli ottavi di finale del Canada Open. Apre il derby...