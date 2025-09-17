Esplora tutte le offerte Sky
Matteo Berrettini all'Atp Tokyo 2025: entra nel tabellone principale

Tennis

Berrettini entra in tabellone a Tokyo: sarà la seconda presenza in giappone per il romano che giovedì, ad Hangzhou, giocherà il primo match nel circuito dopo 80 giorni di assenza, contro il ceco Svrcina. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Matteo Berrettini giocherà l'Atp 500 di Tokyo. Il tennista romano è entrato in tabellone nel torneo giapponese, così come il francese Benjamin Bonzi, approfittando di due posti rimasti liberi: uno riservato a un alternate e l'altro a una widl card non utilizzata. Per Berrettini sarà la seconda presenza al torneo di Tokyo dopo l'avventura dello scorso anno, chiusa al secondo turno per ritiro contro Fils a causa di un problema agli addominali. Sarà il secondo dei tre impegni di Berrettini nello swing asiatico, che inizierà ad Hangzhou e, dopo Tokyo, proseguirà a Shanghai. 

Atp Hangzhou, all'esordio sarà Berrettini-Svrcina

Berrettini tornerà in campo nella giornata di giovedì (secondo match dalle 7.30 italiane, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) ad Hangzhou, contro il lucky loser ceco Dalibor Svrcina, n. 99 della classifica mondiale. Una sfida che segnerà il rientro nel circuito di Matteo 80 giorni dopo il match perso a Wimbledon contro il polacco Majchrzak. 

Nardi, ritiro ad Hangzhou prima dell'esordio

