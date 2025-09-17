Luca Nardi si ritira dall'Atp di Hangzhou 2025 alla vigilia dell'esordio 

Luca Nardi ha comunicato nella notte italiana di oggi, mercoledì 17 settembre, il proprio ritiro dagli Hangzhou Open 2025. L'italiano avrebbe dovuto affrontare lo statunitense Kovacevic e ora il suo posto sarà preso da uno tra un qualificato o un "lucky loser". Tra i papabili anche l'altro Azzurro Giulio Zappieri

Luca Nardi si ritira dagli Hangzhou Open 2025. L'Azzurro avrebbe dovuto affrontare lo statunitense Kovacevic ma, nella notte italiana, ha comunicato la sua decisione avvenuta a tabellone già compilato. Al suo posto, uno tra un qualificato o un "lucky loser": dunque, l'italiano potrebbe essere sostituito anche da Giulio Zappieri che, terminato il percorso nel tabellone cadetto, ha guadagnato l'accesso al principale. Inoltre, il match di Kovacevic non si disputerà più oggi, mercoledì 17 settembre, visto che le qualificazioni si concluderanno in giornata e solo al termine verranno sorteggiati i vari accoppiamenti. Nel tabellone odierno, ancora due match da disputare: Navone-Tien e Mannarino-Wu.