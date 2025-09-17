Sabalenka salta il Wta Pechino 2025 in Cina

La numero uno al mondo Wta rinuncia al China Open a causa di un infortunio rimediato durante il trionfo agli US Open, che le è valso il quarto titolo Slam in carriera. Nonostante il problema non sia considerato grave, la sua assenza è stata ufficializzata dagli organizzatori tramite i canali social del torneo. I China Open dal 24 settembre al 5 ottobre saranno LIVE su Sky e in streaming su NOW