Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sabalenka salta il Wta Pechino 2025 in Cina, infortunio non grave

WTA 1000 pechino

La numero uno al mondo Wta rinuncia al China Open a causa di un infortunio rimediato durante il trionfo agli US Open, che le è valso il quarto titolo Slam in carriera. Nonostante il problema non sia considerato grave, la sua assenza è stata ufficializzata dagli organizzatori tramite i canali social del torneo. I China Open dal 24 settembre al 5 ottobre saranno LIVE su Sky e in streaming su NOW

Aryna Sabalenka non parteciperà al Wta 1000 di Pechino in programma la prossima settimana a causa di un infortunio subito durante la conquista del suo quarto titolo del Grande Slam a New York.  La bielorussa che ha raggiunto i quarti di finale a Pechino lo scorso anno, ha dichiarato sulla piattaforma social cinese Weibo di essere "molto dispiaciuta" di annunciare il suo forfait dopo il "piccolo infortunio" subito a Flushing Meadows. 

Sabalenka: "Obiettivo recuperare in fretta per tornare al Wuhan Open"

"Mi concentrerò sul recupero e mi impegnerò a tornare rapidamente in campo al 100%" ha promesso. La numero uno al mondo dovrà difendere il suo titolo il mese prossimo al Wuhan Open, l'ultimo torneo WTA da 1000 del 2025. "Non vedo l'ora di rivedere presto i miei tifosi cinesi" - ha aggiunto la 27enne - "non vedo l'ora di tornare a Pechino l'anno prossimo".

Tennis: Altre Notizie

Nardi, ritiro ad Hangzhou prima dell'esordio

Tennis

Luca Nardi ha comunicato nella notte italiana di oggi, mercoledì 17 settembre, il proprio ritiro...

Sabalenka salta il Wta Pechino 2025 in Cina

WTA 1000 pechino

La numero uno al mondo Wta rinuncia al China Open a causa di un infortunio rimediato durante il...

Davis, alle 12 il sorteggio: rischio Italia-Spagna

coppa davis

Appuntamento alle 12 in Piazza Maggiore, a Bologna, per il sorteggio della Final 8 di Coppa...

BJKC: Italia in semifinale, Cina battuta 2-0

Tennis

Cuore e grinta: così l'Italia si qualifica per la semifinale di Billie Jean King Cup battendo per...

Berrettini giocherà a Stoccolma: "Non vedo l'ora"

l'annuncio

Si prospetta un finale di stagione intenso per Matteo Berrettini, che dopo lo swing asiatico e il...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS