Sabalenka salta il Wta Pechino 2025 in Cina, infortunio non graveWTA 1000 pechino
La numero uno al mondo Wta rinuncia al China Open a causa di un infortunio rimediato durante il trionfo agli US Open, che le è valso il quarto titolo Slam in carriera. Nonostante il problema non sia considerato grave, la sua assenza è stata ufficializzata dagli organizzatori tramite i canali social del torneo.
Aryna Sabalenka non parteciperà al Wta 1000 di Pechino in programma la prossima settimana a causa di un infortunio subito durante la conquista del suo quarto titolo del Grande Slam a New York. La bielorussa che ha raggiunto i quarti di finale a Pechino lo scorso anno, ha dichiarato sulla piattaforma social cinese Weibo di essere "molto dispiaciuta" di annunciare il suo forfait dopo il "piccolo infortunio" subito a Flushing Meadows.
Sabalenka: "Obiettivo recuperare in fretta per tornare al Wuhan Open"
"Mi concentrerò sul recupero e mi impegnerò a tornare rapidamente in campo al 100%" ha promesso. La numero uno al mondo dovrà difendere il suo titolo il mese prossimo al Wuhan Open, l'ultimo torneo WTA da 1000 del 2025. "Non vedo l'ora di rivedere presto i miei tifosi cinesi" - ha aggiunto la 27enne - "non vedo l'ora di tornare a Pechino l'anno prossimo".