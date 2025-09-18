Sonego al 2° turno: Juan Cerundolo ko in 3 set

Sonego parte bene all'Atp 250 di Chengdu, battendo in tre set l'argentino Juan Manuel Cerundolo: 4-6, 6-3, 6-1 in 2 ore e 11 minuti. Al 2° turno affronterà lo statunitense Giron. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lo swing asiatico inizia bene per Lorenzo Sonego. Il torinese è al secondo turno dell'Atp 250 di Chengdu grazie alla vittoria in rimonta su Juan Manuel Cerundolo: 4-6, 6-3, 6-1 lo score in 2 ore e 11 minuti di gioco. Un buon risultato per Sonego che tornava in campo dopo il ko all'esordio agli US Open contro Schoolkate e affrontava un tennista in forma, visto che Juan Manuel Cerundolo arrivava dal trionfo al Challenger di Guangzhou, con cinque vittorie consecutive. Lorenzo ha avuto qualche difficoltà nel primo set, perso dopo 50 minuti, ma ha prontamente reagito nei due parziali successivi, entrambi indirizzati con il break nel secondo turno di battuta di Cerundolo.