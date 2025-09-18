Sonego al 2° turno: Juan Cerundolo ko in 3 set

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Chengdu, Sonego al 2° turno: Juan Manuel Cerundolo ko in tre set

atp chengdu

Sonego parte bene all'Atp 250 di Chengdu, battendo in tre set l'argentino Juan Manuel Cerundolo: 4-6, 6-3, 6-1 in 2 ore e 11 minuti. Al 2° turno affronterà lo statunitense Giron. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Lo swing asiatico inizia bene per Lorenzo Sonego. Il torinese è al secondo turno dell'Atp 250 di Chengdu grazie alla vittoria in rimonta su Juan Manuel Cerundolo: 4-6, 6-3, 6-1 lo score in 2 ore e 11 minuti di gioco. Un buon risultato per Sonego che tornava in campo dopo il ko all'esordio agli US Open contro Schoolkate e affrontava un tennista in forma, visto che Juan Manuel Cerundolo arrivava dal trionfo al Challenger di Guangzhou, con cinque vittorie consecutive. Lorenzo ha avuto qualche difficoltà nel primo set, perso dopo 50 minuti, ma ha prontamente reagito nei due parziali successivi, entrambi indirizzati con il break nel secondo turno di battuta di Cerundolo. 

Al 2° turno con Giron

Sonego ritrova così la vittoria dopo due sconfitte consecutive. Il torinese affronterà al 2° turno lo statunitense Marcos Giron, n. 50 al mondo, che all'esordio ha battuto il connazionale Quinn in due set (7-5, 6-4). Tra Sonego e Giron c'è un solo precedente che risale a Metz 2023, vinto dall'azzurro in tre set.

Alcaraz e Federer si incontrano sui campi da golf

