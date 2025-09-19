Italia-Ucraina 1-1: Paolini show, doppio decisivo

L'Italia si aggrappa a Jasmine Paolini nella semifinale di Billie Jean King Cup contro l'Ucraina. Sotto 1-0 dopo il primo singolare, con la netta vittoria di Marta Kostyuk su Elisabetta Cocciaretto (6-3, 6-2), le azzurre di Tathiana Garbin si sono affidate alla numero uno d'Italia che per la prima volta in carriera ha battuto Elina Svitolina, cancellando così le amare sconfitte con l'ucraina agli Australian Open e al Roland Garros. Stavolta a rimontare è stata Paolini, al termine di una partita straordinaria chiusa con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 dopo 2 ore e 27 minuti. Un match di cuore e orgoglio della tennista toscana che si era ritrovata sotto 3-6, 2-4, con Svitolina che ha avuto la palla del 5-2 che l'avrebbe portata a servire per il match. Da quel momento è arrivata la grandissima reazione di Paolini, brava nei passaggi chiave come all'inizio del terzo set, in cui ha prima salvato cinque palle break (in un turno di battuta da 22 punti) e poi conquistato il break. A Shenzhen, dunque, è tutto in equilibrio dopo i singolari. Sarà decisivo il doppio e ancora una volta sarà protagonista Jasmine Paolini, insieme a Sara Errani. Le azzurre affronteranno Lyudmyla Kichenok e Marta Kostyuk per un posto in finale, contro Gran Bretagna o Stati Uniti.