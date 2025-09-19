E' stata presentata a Milano la "Fondazione Sinner". A spiegare l'iniziativa è lo stesso Jannik in un'intervista a Sky Sport: "Un impegno per lo sport e l'istruzione. Il tennis mi ha cambiato la vita, volevo aprire questa Fondazione molto prima. E' un modo per restituire qualcosa ai ragazzi e alle ragazze". E sui prossimi impegni: "Ora vado a Pechino. Sono carico e pronto per ripartire e diventare un giocatore ancora più forte, il prossimo grande obiettivo sono le Finals a Torino"