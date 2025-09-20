Debutta Musetti: il programma di sabato su Sky

Atp Hangzhou e Chengdu, il programma di sabato: partite e orarichengdu&hangzhou
Lorenzo Musetti debutta all'Atp 250 di Chengdu contro il croato Dino Prizmic, n. 121 al mondo. In campo anche Zeppieri e Arnaldi ad Hangzhou. ll programma di sabato, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Sabato sarà il giorno di Lorenzo Musetti all'Atp 250 di Chengdu. Finalista un anno fa e testa di serie n. 1 del torneo, il carrarino inizierà lo swing asiatico contro il croato Dino Prizmic, n. 121 della classifica mondiale. Un confronto inedito per Musetti, al primo impegno dopo il derby perso agli US Open con Jannik Sinner. Sarà un "trittico asiatico" importante per l'azzurro, a caccia di punti importanti per la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Ad Hangzhou, invece, spazio a Giulio Zeppieri e Matteo Arnaldi, rispettivamente opposti allo statunitense Learner Tien e al francese Corentin Moutet.
Il programma di sabato su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 7 - Atp Chengdu: Griekspoor (Ned) vs Daniel (Jpn)
- a seguire - Atp Chengdu: MUSETTI (Ita) vs Prizmic (Cro)
- non prima delle 10.30 - Atp Chengdu: Shevchenko (Kaz) vs Mpetshi Perricard (Fra)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 5 - Wta Seoul: Swiatek (Pol) vs Krejcikova (Cze)
- a seguire - Wta Seoul: Seidel (Ger) vs Alexandrova
- non prima delle 10 - Semifinale 1 Wta Seoul
- a seguire - Semifinale 2 Wta Seoul
SKY SPORT MAX (206)
- ore 5.30 - Atp Hangzhou: Basavareddy (Usa) vs Medvedev
- non prima delle 7.30 - Atp Hangzhou: Yu (Chn) vs Korda (Usa)
- a seguire - Atp Hangzhou: Rublev vs Kovacevic o Royer
- a seguire - Atp Hangzhou: Bublik (Kaz) vs Vukic o Goffin
- non prima delle 13.30 - Atp Hangzhou: Svrcina (Cze) vs Z. Zhang (Chn)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 5 - Wta Seoul: Tauson (Den) vs Joint (Aus)
- a seguire - Wta Seoul: Lamens (Ned) vs Siniakova (Cze)
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.