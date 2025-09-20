Debutta Musetti: il programma di sabato su Sky

Sabato sarà il giorno di Lorenzo Musetti all'Atp 250 di Chengdu . Finalista un anno fa e testa di serie n. 1 del torneo, il carrarino inizierà lo swing asiatico contro il croato Dino Prizmic, n. 121 della classifica mondiale. Un confronto inedito per Musetti, al primo impegno dopo il derby perso agli US Open con Jannik Sinner. Sarà un "trittico asiatico" importante per l'azzurro, a caccia di punti importanti per la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Ad Hangzhou , invece, spazio a Giulio Zeppieri e Matteo Arnaldi , rispettivamente opposti allo statunitense Learner Tien e al francese Corentin Moutet.

