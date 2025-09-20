Debutta Musetti: il programma di sabato su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Hangzhou e Chengdu, il programma di sabato: partite e orari

chengdu&hangzhou

Lorenzo Musetti debutta all'Atp 250 di Chengdu contro il croato Dino Prizmic, n. 121 al mondo. In campo anche Zeppieri e Arnaldi ad Hangzhou. ll programma di sabato, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Sabato sarà il giorno di Lorenzo Musetti all'Atp 250 di Chengdu. Finalista un anno fa e testa di serie n. 1 del torneo, il carrarino inizierà lo swing asiatico contro il croato Dino Prizmic, n. 121 della classifica mondiale. Un confronto inedito per Musetti, al primo impegno dopo il derby perso agli US Open con Jannik Sinner. Sarà un "trittico asiatico" importante per l'azzurro, a caccia di punti importanti per la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Ad Hangzhou, invece, spazio a Giulio Zeppieri e Matteo Arnaldi, rispettivamente opposti allo statunitense Learner Tien e al francese Corentin Moutet.

Il programma di sabato su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 7 - Atp Chengdu: Griekspoor (Ned) vs Daniel (Jpn)
  • a seguire - Atp Chengdu: MUSETTI (Ita) vs Prizmic (Cro)
  • non prima delle 10.30 - Atp Chengdu: Shevchenko (Kaz) vs Mpetshi Perricard (Fra)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 5 - Wta Seoul: Swiatek (Pol) vs Krejcikova (Cze)
  • a seguire - Wta Seoul: Seidel (Ger) vs Alexandrova
  • non prima delle 10 - Semifinale 1 Wta Seoul
  • a seguire - Semifinale 2 Wta Seoul

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 5.30 - Atp Hangzhou: Basavareddy (Usa) vs Medvedev
  • non prima delle 7.30 - Atp Hangzhou: Yu (Chn) vs Korda (Usa)
  • a seguire - Atp Hangzhou: Rublev vs Kovacevic o Royer
  • a seguire - Atp Hangzhou: Bublik (Kaz) vs Vukic o Goffin
  • non prima delle 13.30 - Atp Hangzhou: Svrcina (Cze) vs Z. Zhang (Chn)

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 5 - Wta Seoul: Tauson (Den) vs Joint (Aus)
  • a seguire - Wta Seoul: Lamens (Ned) vs Siniakova (Cze)

 

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Tennis: Altre Notizie

Debutta Musetti: il programma di sabato su Sky

chengdu&hangzhou

Lorenzo Musetti debutta all'Atp 250 di Chengdu contro il croato Dino Prizmic, n. 121 al mondo. In...

Italia in finale di BJK Cup! Ucraina battuta 2-1

Tennis

L'Italia è di nuovo in finale di Billie Jean King Cup: le azzurre di Tathiana Garbin hanno...

Hangzhou e Chengdu, il programma di oggi su Sky

Tennis

Tre azzurri oggi in campo sull'asse Hangzhou-Chengdu. Nel Sichuan Luciano Darderi ha perso contro...

Sinner: "La mia Fondazione per sport e istruzione"

l'intervista

E' stata presentata a Milano la "Fondazione Sinner". A spiegare l'iniziativa è lo stesso Jannik...

Berrettini ko al rientro: Svrcina vince in 2 set

atp hangzhou

Rientro amaro per Matteo Berrettini: al primo match nel circuito dopo 80 giorni, il romano ha...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS