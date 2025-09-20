Atp Chengdu, Musetti ai quarti: battuto Prizmic

Inizia bene l'avventura asiatica di Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro fatica contro il croato Dino Prizmic, ma si qualifica ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Chengdu, in Cina. Dopo il bye nel primo turno, Musetti ricorre al terzo set per battere il numero 114 del mondo con i parziali di 7-5, 3-6, 6-2. Al prossimo turno lo attende l'esperto georgiano Basilashvili, che ha vinto l'ultimo precedente tre mesi fa a Wimbledon. Era il primo turno dello Slam inglese e il toscano non si era ancora ripreso al meglio dall'infortunio patito al Roland Garros. Che non sarebbe stata una partita semplice si è capito subito, quando Musetti ha ottenuto il break nel terzo game per poi restituirlo in quello successivo. Una dinamica che si stava ripetendo nel 12° gioco, dopo un altro break della testa di serie numero uno del torneo, brava stavolta ad annullare la palla del contro-break e a chiudere il set. Prizmic sale di tono e, grazie a una buona intraprendenza a rete, vince il secondo set con break nell'ottavo gioco. Le energie del croato però si esauriscono e nel finale Musetti prevale con un doppio break e un servizio sempre più affidabile.

