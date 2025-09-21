Alcaraz, primo ko da n. 1: Fritz vince in 2 set

Laver Cup, Alcaraz sconfitto da Fritz: ko alla prima uscita in singolare da n° 1 al mondolaver cup
Lo spagnolo ha perso in due set (6-3, 6-2) contro Taylor Fritz. Per l'americano si tratta della prima vittoria contro un numero 1 del mondo. Oggi l'ultima giornata di Laver Cup, con il Team World che guida avanti 9-3
Sconfitta alla prima uscita in singolare da numero 1 al mondo per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha perso nella Laver Cup contro Taylor Fritz con il punteggio di 6-3, 6-2 in una giornata che è stata completamente da dimenticare per il Team Europe, sconfitto 4 volte su 4. Per la precisione, Sascha Zverev ha perso contro Alex de Minaur con un netto 6-1, 6-4. Ko anche per Rune contro Cerundolo 6-3, 7-6. Nulla da fare anche nel doppio, con la coppia Rune/Ruud che ha perso contro Michelsen/De Minaur 6-3, 6-4.
Le combinazioni per l'ultima giornata
Con i risultati del sabato, il Team World (guidato da Agassi) è avanti 9-3. In vista dell'ultima giornata in programma oggi, domenica 21 settembre, in cui i punti valgono triplo, a Fritz e compagni basteranno due vittorie, mentre il Team Europe sarà chiamato a vincerle tutte, o almeno tre su quattro andando così al doppio decisivo
- Team World vince se vince due match;
- Team Europe vince se vince tutti i match;
- Se Team Europe vince tre match su quattro, si va al doppio decisivo;