Alcaraz, primo ko da n. 1: Fritz vince in 2 set

Sconfitta alla prima uscita in singolare da numero 1 al mondo per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha perso nella Laver Cup contro Taylor Fritz con il punteggio di 6-3, 6-2 in una giornata che è stata completamente da dimenticare per il Team Europe, sconfitto 4 volte su 4. Per la precisione, Sascha Zverev ha perso contro Alex de Minaur con un netto 6-1, 6-4. Ko anche per Rune contro Cerundolo 6-3, 7-6. Nulla da fare anche nel doppio, con la coppia Rune/Ruud che ha perso contro Michelsen/De Minaur 6-3, 6-4.