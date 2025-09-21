Musetti e non solo: programma di domenica su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Hangzhou e Chengdu, il programma di domenica: partite e orari

chengdu&hangzhou

Musetti torna in campo a Chengdu, opposto al georgiano Basilashvili: in palio un posto in semifinale. Tra i match in programma, anche la finale del Wta 500 di Seoul tra Iga Swiatek ed Ekaterina Alexandrova. ll programma di domenica, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Loroenzo Musetti a caccia della semifinale all'Atp 250 di Chengdu. Dopo la vittoria all'esordio su Dino Prizmic, l'azzurro sfiderà nei quarti il georgiano Nikoloz Basilashvili, n. 114 della classifica mondiale. Sarà il remake della sfida di Wimbledon, vinta a sorpresa da Basilashvili contro un Musetti al rientro nel circuito dopo l'infortunio patito al Roland Garros. Per il carrarino l'occasione di riscatto, per proseguire il percorso in un torneo che mette in palio punti importanti per l'obiettivo stagionale delle Atp Finals di Torino. Quarti di finale sia a Chengdu che ad Hangzhou, mentre al Wta 500 di Seoul sarà il giorno della finale tra Iga Swiatek ed Ekaterina Alexandrova.

Il programma di domenica su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 7.30 - Simulcast Sky Sport Max
  • a seguire - Atp Chengdu: MUSETTI (Ita) vs Basilashvili (Geo)
  • a seguire  - Atp Chengdu: Daniel (Jpn) vs Shevchenko (Kaz)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Max

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 10 - Wta Seoul: Swiatek (Pol) vs Alexandrova

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 7.30 - Atp Hangzhou: Moutet (Fra) vs Etcheverry (Arg)
  • a seguire - Atp Hangzhou: Royer (Fra) vs Tien (Usa)
  • a seguire - Atp Hangzhou: Wu (Chn) vs Medvedev

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 7.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
  • non prima delle 13.30: Atp Hangzhou: Svrcina (Cze) vs Bublik (Kaz)

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

