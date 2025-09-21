Musetti in semifinale, Basilashvili ko 6-3, 6-3

Esplora tutte le offerte Sky
Musetti in semifinale all'Atp Chengdu: Basilashvili ko 6-3, 6-3

atp chengdu

Il carrarino ha sconfitto il georgiano Basilashvili con un doppio 6-3 e conquistato la quinta semifinale della stagione (la prima su cemento). Attende uno tra Taro Daniel e Alexander Shevchenko. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

BJK CUP, LA FINALE ITALIA-USA LIVE

Lorenzo Musetti è in semifinale all'Atp 250 di Chengdu. L'azzurro ha sconfitto il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 114 al mondo, con il punteggio di 6-3, 6-3. Nel primo set l'azzurro ha conquistato il break decisivo nel corso del quinto gioco, in cui salito 3-2 ha chiuso 6-3 in 40 minuti di gioco. Nel secondo parziale, invece, gestione totale del carrarino che ha strappato la battuta al georgiano nell'ottavo game. Musetti conquista così la quinta semifinale stagionale (la prima su cemento) e la terza consecutiva in questo torneo. Il carrarino è infatti il giocatore con più vittorie a Chengdu (ben 7). Al prossimo turno, Musetti affronterà uno tra Taro Daniel e Alexander Shevchenko.

