Musetti in semifinale: il programma su Sky

Atp Hangzhou e Chengdu, il programma di lunedì: partite e orari

Tennis

AChengdu Musetti affronta il kazako Alexander Shevchenko (numero 96 al mondo) in semifinale non prima delle 13. In campo anche Nakashima-Tabilo. Semifinali in programma anche a Hangzhou. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Lunedì di semifinali tra Chengdu e Hangzhou, tutte da seguire ovviamente in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Protagonista a Chengdu sarà Lorenzo Musetti. Il carrarino, numero 9 al mondo, affronterà per un posto in finale il kazako Alexander Shevchenko (numero 96 del ranking Atp). Musetti viene dalla vittoria contro Basilashvili per 6-3, 6-3 e giocherà la quinta semifinale stagionale (la prima su cemento). Shevchenko, invece, ha sconfitto in semifinale il giapponese Daniel in due set. Oltre a Musetti-Shevchenko, in campo anche Nakashima-Tabilo. A Hangzou, si sfidano Royer-Moutet e Wu-Bublik

Il programma di lunedì su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 11 - Atp Chengdu: Nakashima (Usa) vs Tabilo (Chi)
  • non prima delle 13 - Atp Chengdu: MUSETTI (Ita) vs Shevchenko (Kaz)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11.30 - Atp Hangzhou: Royer (Fra) vs Moutet (Fra)
  • non prima delle 13.30 - Atp Hangzhou: Wu (Chn) vs Bublik (Kaz)

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

