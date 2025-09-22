Musetti in semifinale: il programma su Sky

Lunedì di semifinali tra Chengdu e Hangzhou, tutte da seguire ovviamente in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Protagonista a Chengdu sarà Lorenzo Musetti . Il carrarino, numero 9 al mondo, affronterà per un posto in finale il kazako Alexander Shevchenko (numero 96 del ranking Atp). Musetti viene dalla vittoria contro Basilashvili per 6-3, 6-3 e giocherà la quinta semifinale stagionale (la prima su cemento). Shevchenko, invece, ha sconfitto in semifinale il giapponese Daniel in due set. Oltre a Musetti-Shevchenko, in campo anche Nakashima-Tabilo . A Hangzou, si sfidano Royer - Moutet e Wu-Bublik .

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

