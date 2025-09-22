Paolini e Bronzetti a Pechino: il tabellone

Il circuito femminile si sposta a Pechino per il penultimo Wta 1000 della stagione. Al via Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti: la toscana, inserita nel quarto con Svitolina e Anisimova, entrerà in gioco al 2° turno contro Sevastova o Birrell. Lucia, invece, sfiderà la russa Rakhimova. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo il secondo successo in Billie Jean King Cup, le tenniste italiane ripartono dal Wta 1000 di Pechino, in programma dal 24 settembre al 5 ottobre e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti sono nel main draw del China Open (mentre Elisabetta Cocciaretto è impegnata nelle qualificazioni), entrambe inserite nella parte bassa del tabellone. Jasmine, testa di serie n. 6, guida il terzo quarto, dove sono presenti anche Elina Svitolina (potenziale avversaria agli ottavi) e Amanda Anisimova (possibile rivale ai quarti). La toscana entrerà in gioco al 2° turno, contro la vincente del match tra Anastasija Sevastova e Kimberly Birrell. Bronzetti, invece, sfiderà al primo turno la russa Kamilla Rakhimova, n. 89 della classifica mondiale. Per la riminese potenziale secondo turno contro Coco Gauff, n. 2 del seeding. Senza Aryna Sabalenka, assente per infortunio, guida il tabellone Iga Swiatek. Da segnalare anche il rientro dopo l'infortunio di Qinwen Zheng.