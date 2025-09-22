Paolini e Bronzetti a Pechino: il tabellone

Esplora tutte le offerte Sky
Wta Pechino, il tabellone: Paolini nel quarto con Svitolina e Anisimova

wta pechino

Il circuito femminile si sposta a Pechino per il penultimo Wta 1000 della stagione. Al via Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti: la toscana, inserita nel quarto con Svitolina e Anisimova, entrerà in gioco al 2° turno contro Sevastova o Birrell. Lucia, invece, sfiderà la russa Rakhimova. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Dopo il secondo successo in Billie Jean King Cup, le tenniste italiane ripartono dal Wta 1000 di Pechino, in programma dal 24 settembre al 5 ottobre e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti sono nel main draw del China Open (mentre Elisabetta Cocciaretto è impegnata nelle qualificazioni), entrambe inserite nella parte bassa del tabellone. Jasmine, testa di serie n. 6, guida il terzo quarto, dove sono presenti anche Elina Svitolina (potenziale avversaria agli ottavi) e Amanda Anisimova (possibile rivale ai quarti). La toscana entrerà in gioco al 2° turno, contro la vincente del match tra Anastasija Sevastova e Kimberly Birrell. Bronzetti, invece, sfiderà al primo turno la russa Kamilla Rakhimova, n. 89 della classifica mondiale. Per la riminese potenziale secondo turno contro Coco Gauff, n. 2 del seeding. Senza Aryna Sabalenka, assente per infortunio, guida il tabellone Iga Swiatek. Da segnalare anche il rientro dopo l'infortunio di Qinwen Zheng.

Atp Pechino, martedì il sorteggio: Sinner n. 1

Wta Pechino, il 1° turno delle italiane

  • [6] PAOLINI (Ita) bye (al 2° turno contro Sevastova o Birrell)
  • BRONZETTI (Ita) vs Rakhimova

I potenziali quarti di finale

  • [1] Swiatek (Pol) vs [5] Pegula (Usa)
  • [4] M. Andreeva vs [7] Zheng (Chn)
  • [6] PAOLINI (Ita) vs [3] Anisimova (Usa)
  • [8] Rybakina (Kaz) vs [2] Gauff (Usa)

