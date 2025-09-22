Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Pechino, Sinner prima testa di serie: gli italiani al sorteggio del tabellone

teste di serie fotogallery
9 foto

Martedì alle 8.30 italiane verrà sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Pechino, al via giovedì 25 settembre, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Jannik Sinner guida il seeding che vede cinque top 10 al via: tra questi, c'è Lorenzo Musetti. Al via anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Di seguito tutte le teste di serie del torneo

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

ALTRE FOTOGALLERY

Atp Pechino, martedì il sorteggio: Sinner n. 1

teste di serie

Martedì alle 8.30 italiane verrà sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Pechino, al via giovedì...

9 foto

Il ranking Wta dopo il torneo di Seoul

Tennis

Top 10 invariata dopo il Wta 500 di Seoul vinto da Iga Swiatek, che guadagna 500 punti in...

11 foto

Italtennis, che anno: già 17 titoli conquistati

Tennis

È un altro anno incredibile per il tennis italiano, già in doppia cifra di successi. L'ultimo in...

17 foto

Italia, 6^ BJK Cup della storia: l'albo d'oro

Tennis

Arriva il back-to-back dell'Italia che a Shenzhen vince la Billie Jean King Cup per il secondo...

13 foto

BJK Cup, in finale sarà Italia-Stati Uniti

TABELLONE bjkc

La finale della Billie Jean King Cup 2025 sarà tra Italia e Stati Uniti. Le ragazze americane,...

7 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Al via i quarti a Toronto e Montreal: il programma

    guida tv

    Si aprono i quarti di finale al Masters 1000 di Toronto: in campo la prima testa di serie, Sascha...

    Cobolli per i quarti: il programma di oggi su Sky

    Tennis

    L'azzurro affronterà l'americano e testa di serie numero 4 Ben Shelton per un posto nei quarti di...

    Errani/Paolini e non solo: il programma di oggi

    canada open

    Tra Toronto e Montreal iniziano gli ottavi di finale del Canada Open. Apre il derby...