Atp Pechino, martedì il sorteggio: Sinner n. 1

Atp Pechino, Sinner prima testa di serie: gli italiani al sorteggio del tabellone
Martedì alle 8.30 italiane verrà sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Pechino, al via giovedì 25 settembre, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Jannik Sinner guida il seeding che vede cinque top 10 al via: tra questi, c'è Lorenzo Musetti. Al via anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Di seguito tutte le teste di serie del torneo
- Testa di serie n. 1
- Miglior risultato a Pechino: campione (2023)
- Testa di serie n. 2
- Miglior risultato a Pechino: semifinalista (2017, 2019 e 2023)
- Testa di serie n. 3
- Miglior risultato a Pechino: 2° turno (2023)
- Testa di serie n. 4
- Miglior risultato a Pechino: 2° turno (2023 e 2024)
- Testa di serie n. 5
- Miglior risultato a Pechino: semifinale (2019)
- Testa di serie n. 6
- Miglior risultato a Pechino: quarti di finale (2017 e 2024)
- Testa di serie n. 7
- Miglior risultato a Pechino: 1° turno (2024)
- Testa di serie n. 8
- Miglior risultato a Pechino: finalista (2023)
- Flavio COBOLLI
- Lorenzo SONEGO