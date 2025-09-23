Sinner-Cilic al 1° turno: il tabellone di Pechino

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Pechino, il tabellone: Sinner-Cilic e Musetti-Mpetshi Perricard al 1° turno

atp pechino

Sinner inizierà lo swing asiatico contro Marin Cilic. Musetti, che debutterà contro Mpetshi Perricard, finisce nella parte bassa del tabellone. Cobolli e Sonego esordiranno rispettivamente contro Rublev e Zverev. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 25 settembre al 1° ottobre

IL TABELLONE DI SINNER

Sarà Sinner-Cilic al primo turno dell'Atp 500 di Pechino. Il tennista azzurro, al ritorno in campo dopo la finale degli US Open, inizierà lo swing asiatico contro il tennista croato, n. 59 al mondo e reduce da cinque sconfitte consecutive. Tra i due c'è un solo precedente che risale alla Coppa Davis 2021: allora vinse Sinner in tre set. Testa di serie n. 1 del torneo, Sinner ha dal suo lato di tabellone Karen Khachanov (possibile rivale ai quarti), De Minaur e Mensik (uno dei due potenziale avversario in semifinale). È finito nella parte bassa del tabellone, invece, Lorenzo Musetti. Il carrarino, n. 4 del seeding, inizierà il torneo di Pechino contro Giovanni Mpetshi Perricard, già battuto quest'anno agli US Open. Per Musetti pericolo Bublik al 2° turno, mentre ai quarti potrebbe incrociare Andrey Rublev. Proprio il tennista russo sarà l'avversario all'esordio di Flavio Cobolli, mentre Lorenzo Sonego affronterà il n. 2 del seeding, Sascha Zverev.

Atp Pechino, il 1° turno degli italiani

  • [1] SINNER (Ita) vs Cilic (Cro)
  • [4] MUSETTI (Ita) vs Mpetshi Perricard (Fra)
  • COBOLLI (Ita) vs [6] Rublev
  • SONEGO (Ita) vs [2] Zverev (Ger)

I potenziali quarti di finale

  • [1] SINNER (Ita) vs [5] Khachanov
  • [3] De Minaur (Aus) vs [7] Mensik (Cze)
  • [6] Rublev vs [4] MUSETTI (ita)
  • [8] Medvedev vs [2] Zverev (Ger)

