Sinner-De Minaur LIVE alle 8 su Sky Sport Uno

Sinner-De Minaur all'Atp Pechino, il risultato in diretta live della partita

live atp pechino

Jannik Sinner cerca la terza finale consecutiva al China Open: il n°2 del mondo affronta la terza testa di serie del seeding, l'australiano Alex De Minaur. Il match, in programma è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW non prima delle 8 italiane. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

LIVE

Dopo la vittoria al 3° turno sull'ungherese Marozsan., Jannik Sinner torna in campo per il quarto di finale contro De Minaur. Di seguito il potenziale cammino del n. 2 al mondo al China Open. IL TABELLONE

Dopo aver sconfitto Marozsan, Jannik Sinner ha parlato della sfida con De Minaur: “Campi lenti e condizioni diverse, sarà una partita difficile”. GUARDA IL VIDEO

Jannik Sinner conquista la terza semifinale consecutiva al China Open: il n°2 del mondo ha battuto l'ungherese Fabian Marozsan, n°57 del ranking, con i parziali di 6-1, 7-5. HIGHLIGHTS

Il percorso di Sinner a Pechino

  • 1T Sinner b. Cilic 6-2 6-2
  • 2T Sinner b. Atmane 6-4 5-7 6-0
  • 3T Sinner b. Marozsan 6-1, 7-5

Lo scorso anno, invece, l'azzurro da n°1 del mondo cedette in finale in tre set nell'atto conclusivo a Carlos Alcaraz

Sinner ha già vinto in carriera il China Open: nel 2023 sconfisse in finale Daniil Medvedev

Jannik punta al terzo titolo stagionale dopo Melbourne e Wimbledon e al secondo sul cemento dopo l'Australian Open

Sinner si gioca il pass per la finale a Pechino per la terza volta consecutiva dopo quelle ottenute nel 2023 e nel 2024

Il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW non prima delle 8 italiane. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Jannik Sinner affronta Alex De Minaur nella semifinale del torneo Atp 500 di Pechino

SINNER-DE MINAUR LIVE SU SKY SPORT ALLE 8

