Pechino e Tokyo, doppio appuntamento LIVe su Sky

Lo swing asiatico prosegue sull'asse Tokyo-Pechino, con la sfida a distanza tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lo spagnolo sarà impegnato al Japan Open, mentre l'azzurro scenderà in campo al China Open. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Il circuito Atp si muove sull'asse Tokyo-Pechino per la seconda tappa dello swing asiatico, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Due tornei Atp 500 che segneranno il ritorno in campo di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'azzurro sarà n. 1 del seeding al China Open, dove saranno protagonisti anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Lo spagnolo, invece, giocherà il Japan Open dove - tra gli altri - ci saranno Matteo Berrettini e Luciano Darderi. Le donne, invece, giocheranno a Pechino il primo di due Wta 1000 consecutivi. Riflettori puntati su Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, reduci dal trionfo in Billie Jean King Cup.

Come vedere l'Atp Pechino e l'Atp Tokyo su Sky Sport Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max. Leggi anche Sinner-Cilic al 1° turno: il tabellone di Pechino

La programmazione su Sky Sport e NOW Mercoledì 24 settembre Sky Sport Tennis e NOW: diretta dalle 4 alle 17

Sky Sport Uno e NOW: diretta dalle 4 alle 17

Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 4 alle 17 Giovedì 25 settembre Sky Sport Tennis e NOW: diretta dalle 4 alle 17

Sky Sport Uno e NOW: diretta dalle 4 alle 17

Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 4 alle 17 Venerdì 26 settembre Sky Sport Tennis e NOW: diretta dalle 4 alle 17

Sky Sport Uno e NOW: diretta dalle 4 alle 17

Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 4 alle 17 Sabato 27 settembre Sky Sport Tennis e NOW: diretta dalle 4 alle 17

Sky Sport Uno e NOW: diretta dalle 9.45 alle 13.45

Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 4 alle 16 Domenica 28 settembre Sky Sport Tennis e NOW: diretta dalle 4 alle 17

Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 4 alle 17 Lunedì 29 settembre Sky Sport Tennis e NOW: diretta dalle 5 alle 16.30

Sky Sport Uno e NOW: diretta dalle 9 semifinale 1 Atp 500 Tokyo; dalle 11 semifinale 2 Atp 500 Tokyo

Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 7 alle 15 Martedì 30 settembre Sky Sport Tennis e NOW: diretta dalle 5 alle 8 Wta 1000 Pechino; dalle 8 semifinale 1 Atp 500 Pechino; dalle 11 semifinale 2 Atp 500 Pechino; dalle 13 alle 17 Wta 1000 Pechino

Sky Sport Uno e NOW: diretta dalle 11 finale Atp 500 Tokyo

Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 7.30 alle 9.30 Mercoledì 1° ottobre Sky Sport Uno e NOW: diretta dalle 8 finale Atp 500 Pechino Giovedì 2 ottobre Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 9 alle 11 e dalle 12 alle 14 Wta 1000 Pechino Venerdì 3 ottobre Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 9 alle 11 e dalle 12 alle 14 Wta 1000 Pechino Sabato 4 ottobre Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 9 semifinale 1 Wta 1000 Pechino; dalle 12 semifinale 2 Wta 1000 Pechino Domenica 5 ottobre Sky Sport Arena e NOW: diretta dalle 13 finale Wta 1000 Pechino