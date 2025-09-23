Pechino e Tokyo, doppio appuntamento LIVe su Sky

Lo swing asiatico prosegue sull'asse Tokyo-Pechino, con la sfida a distanza tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lo spagnolo sarà impegnato al Japan Open, mentre l'azzurro scenderà in campo al China Open. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il circuito Atp si muove sull'asse Tokyo-Pechino per la seconda tappa dello swing asiatico, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Due tornei Atp 500 che segneranno il ritorno in campo di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'azzurro sarà n. 1 del seeding al China Open, dove saranno protagonisti anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Lo spagnolo, invece, giocherà il Japan Open dove - tra gli altri - ci saranno Matteo Berrettini e Luciano Darderi. Le donne, invece, giocheranno a Pechino il primo di due Wta 1000 consecutivi. Riflettori puntati su Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, reduci dal trionfo in Billie Jean King Cup.
Come vedere l'Atp Pechino e l'Atp Tokyo su Sky Sport
Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.
La programmazione su Sky Sport e NOW
Mercoledì 24 settembre
- Sky Sport Tennis e NOW: diretta dalle 4 alle 17
- Sky Sport Uno e NOW: diretta dalle 4 alle 17
- Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 4 alle 17
Giovedì 25 settembre
- Sky Sport Tennis e NOW: diretta dalle 4 alle 17
- Sky Sport Uno e NOW: diretta dalle 4 alle 17
- Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 4 alle 17
Venerdì 26 settembre
- Sky Sport Tennis e NOW: diretta dalle 4 alle 17
- Sky Sport Uno e NOW: diretta dalle 4 alle 17
- Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 4 alle 17
Sabato 27 settembre
- Sky Sport Tennis e NOW: diretta dalle 4 alle 17
- Sky Sport Uno e NOW: diretta dalle 9.45 alle 13.45
- Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 4 alle 16
Domenica 28 settembre
- Sky Sport Tennis e NOW: diretta dalle 4 alle 17
- Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 4 alle 17
Lunedì 29 settembre
- Sky Sport Tennis e NOW: diretta dalle 5 alle 16.30
- Sky Sport Uno e NOW: diretta dalle 9 semifinale 1 Atp 500 Tokyo; dalle 11 semifinale 2 Atp 500 Tokyo
- Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 7 alle 15
Martedì 30 settembre
- Sky Sport Tennis e NOW: diretta dalle 5 alle 8 Wta 1000 Pechino; dalle 8 semifinale 1 Atp 500 Pechino; dalle 11 semifinale 2 Atp 500 Pechino; dalle 13 alle 17 Wta 1000 Pechino
- Sky Sport Uno e NOW: diretta dalle 11 finale Atp 500 Tokyo
- Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 7.30 alle 9.30
Mercoledì 1° ottobre
- Sky Sport Uno e NOW: diretta dalle 8 finale Atp 500 Pechino
Giovedì 2 ottobre
- Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 9 alle 11 e dalle 12 alle 14 Wta 1000 Pechino
Venerdì 3 ottobre
- Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 9 alle 11 e dalle 12 alle 14 Wta 1000 Pechino
Sabato 4 ottobre
- Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 9 semifinale 1 Wta 1000 Pechino; dalle 12 semifinale 2 Wta 1000 Pechino
Domenica 5 ottobre
- Sky Sport Arena e NOW: diretta dalle 13 finale Wta 1000 Pechino
Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.