Djokovic torna in campo: sarà a Shanghai

Novak Djokovic tornerà in campo al Masters Shanghai, ottavo e penultimo 1000 in programma dal 1° al 12 ottobre 2025 presso il Qi Zhong Tennis Center in Cina (diretta Sky Sport e NOW). Nole, che ha vinto il torneo in quattro occasioni (2012, 2013, 2015, 2018), torna così in campo per la prima volta dopo la semifinale persa agli US Open con Carlos Alcaraz. Il serbo sarà in campo anche al Six Kings Slam a Riad e al 250 di Atene, mentre non è ancora chiara la sua posizione sulle ATP Finals, a cui sarebbe al momento qualificato. Djokovic lo scorso anno fu sconfitto in finale in due set da Jannik Sinner.