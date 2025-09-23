Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Djokovic torna in campo al Masters di Shanghai

l'annuncio

Novak Djokovic sarà in campo al Masters di Shanghai, penultimo 1000 della stagione in diretta dal 1° ottobre su Sky e in streaming su NOW. Il serbo, quattro volte campione in Cina, non gioca dalla semifinale persa agli US Open contro Alcaraz

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Novak Djokovic tornerà in campo al Masters Shanghai, ottavo e penultimo 1000 in programma dal 1° al 12 ottobre 2025 presso il Qi Zhong Tennis Center in Cina (diretta Sky Sport e NOW). Nole, che ha vinto il torneo in quattro occasioni (2012, 2013, 2015, 2018), torna così in campo per la prima volta dopo la semifinale persa agli US Open con Carlos Alcaraz. Il serbo sarà in campo anche al Six Kings Slam a Riad e al 250 di Atene, mentre non è ancora chiara la sua posizione sulle ATP Finals, a cui sarebbe al momento qualificato. Djokovic lo scorso anno fu sconfitto in finale in due set da Jannik Sinner

Tennis: Altre Notizie

Djokovic torna in campo: sarà a Shanghai

l'annuncio

Novak Djokovic sarà in campo al Masters di Shanghai, penultimo 1000 della stagione in diretta dal...

Musetti ko in finale: Tabilo vince in tre set

atp chengdu

Epilogo amaro a Chengdu per Lorenzo Musetti, battuto in finale da Alejandro Tabilo con il...

Banzai Carlitos: Alcaraz in versione...samurai!

video

Carlos Alcaraz è atterrato a Tokyo, dove da mercoledì sarà tra i protagonisti del torneo Atp 500....

Sinner-Cilic al 1° turno: il tabellone di Pechino

atp pechino

Sinner inizierà lo swing asiatico contro Marin Cilic. Musetti, che debutterà contro Mpetshi...

Musetti-Tabilo, finale martedì alle 13 su Sky

atp chengdu

Musetti-Tabilo vale il titolo all'Atp 250 di Chengdu. Lorenzo per il primo trionfo nel circuito...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS