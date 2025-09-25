Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner-Cilic all'Atp Pechino, il risultato in diretta live della partita

live atp pechino

Jannik Sinner torna in campo e lo fa al 1° turno del torneo 500 di Pechino. Il numero 2 del mondo affronta il croato Marin Cilic, 59 del ranking. Il match in diretta alle 13 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

in evidenza

SINNER-CILIC LIVE ALLE 13 SU SKY SPORT UNO

  • Solo su Sky il grande Tennis gioca tutto l'anno: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, Wimbledon, US Open, WTA e ATP Finals
  • Guarda Sinner-Cilic su Sky  o in streaming suNOW
LIVE

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione di giovedì 25 settembre

  • Sky Sport Tennis e NOW: diretta dalle 4 alle 17
  • Sky Sport Uno e NOW: diretta dalle 4 alle 17
  • Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 4 alle 17

Come vedere l'Atp Pechino su Sky Sport

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Sinner prima di Pechino: "Stiamo cambiando tante piccole cose"

Sinner: 'Stiamo cambiando tante piccole cose'

Sinner: 'Stiamo cambiando tante piccole cose'

Vai al contenuto

Jannik vanta un record di 37-5 in stagione e al momento ha conquistato 2 titoli, Australian Open e Wimbledon, che portano il suo totale in carriera a 20

Per Sinner si tratta della prima partita dopo la finale persa a New York contro Carlos Alcaraz

Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW dalle ore 13. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Jannik Sinner affronta Marin Cilic nel 1°  turno del torneo ATP di Pechino

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Cilic LIVE alle 13 su Sky Sport Uno

live atp pechino

Jannik Sinner torna in campo e lo fa al 1° turno del torneo 500 di Pechino. Il numero 2 del mondo...

Sinner e Alcaraz in campo: il programma su Sky

pechino & tokyo

Sarà un giovedì pazzesco quello che aspetta gli appassionati di tennis, con il debutto a Pechino...

Sinner: "Stiamo cambiando tante piccole cose"

tennis

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa a Pechino, dove giovedì tornerà in campo per il 1°...

Sinner-Cilic giovedì alle 13 LIVE su Sky Sport

atp pechino

Jannik Sinner torna in campo e lo fa al 1° turno del torneo 500 di Pechino. Il numero 2 del mondo...

Atp Tokyo e Pechino, i tornei LIVE su Sky

Tennis

LLo swing asiatico prosegue sull'asse Tokyo-Pechino, con la sfida a distanza tra Carlos Alcaraz e...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS