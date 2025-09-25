Sinner-Cilic LIVE alle 13 su Sky Sport Uno

Sinner-Cilic all'Atp Pechino, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner torna in campo e lo fa al 1° turno del torneo 500 di Pechino. Il numero 2 del mondo affronta il croato Marin Cilic, 59 del ranking. Il match in diretta alle 13 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.
La programmazione di giovedì 25 settembre
- Sky Sport Tennis e NOW: diretta dalle 4 alle 17
- Sky Sport Uno e NOW: diretta dalle 4 alle 17
- Sky Sport Max e NOW: diretta dalle 4 alle 17
Come vedere l'Atp Pechino su Sky Sport
Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.
Sinner prima di Pechino: "Stiamo cambiando tante piccole cose"
Sinner: 'Stiamo cambiando tante piccole cose'Vai al contenuto
Jannik vanta un record di 37-5 in stagione e al momento ha conquistato 2 titoli, Australian Open e Wimbledon, che portano il suo totale in carriera a 20
Per Sinner si tratta della prima partita dopo la finale persa a New York contro Carlos Alcaraz
Jannik Sinner affronta Marin Cilic nel 1° turno del torneo ATP di Pechino