Sinner e Alcaraz in campo: il programma su Sky

Atp Pechino e Atp Tokyo, il programma di giovedì: partite e oraripechino & tokyo
Sarà un giovedì pazzesco quello che aspetta gli appassionati di tennis, con il debutto a Pechino di Jannik Sinner (contro Cilic) e a Tokyo di Carlos Alcaraz (contro Baez). Ma non solo. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il grande tennis torna protagonista e lo fa con i due migliori giocatori del mondo, impegnati nella sfida a distanza per il n°1 del ranking. A Pechino torna in campo Jannik Sinner, che al debutto al 500 cinese sfiderà il croato Marin Cilic, numero 59 delle classifiche e battuto nell'unico precedente. Qualche migliaio di chilometri più a Est sarà invece la volta dell'esordio di Carlos Alcaraz al 500 di Tokyo. Lo spagnolo sfiderà l'argentino Sebastian Baez. In campo anche un altro azzurro, Luciano Darderi, che apre il programma in Giappone contro la wild card di casa Nishioka. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Il programma di giovedì 25 settembre su Sky e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 13.00 - Atp Pechino: Sinner (Ita)-Cilic (Cro)
- a seguire - Wta Pechino: Yuan (Chn)-Putintseva (Kaz)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 4 - Atp Tokyo: Nishioka (Jpn)-Darderi (Ita)
- ore 5.30 - Atp Tokyo: Diallo (Can)-Fritz (Usa)
- ore 9.00 - Atp Tokyo: Ruud (Nor)-Mochizuki (Jpn)
- a seguire - Atp Tokyo: Alcaraz (Spa)-Baez (Arg)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 4 - Atp Tokyo: Humbert (Fra)-Brooksby (Usa)
- a seguire - Atp Tokyo: Machac (Cze)-Shimabukuro (Jpn)
- a seguire - Atp Tokyo: Thompson (Aus)-Nakashima (Usa)
- a seguire - Atp Tokyo: Medjedovic (Srb)-Ruune (Den)
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.