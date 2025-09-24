Sinner e Alcaraz in campo: il programma su Sky

Il grande tennis torna protagonista e lo fa con i due migliori giocatori del mondo, impegnati nella sfida a distanza per il n°1 del ranking. A Pechino torna in campo Jannik Sinner, che al debutto al 500 cinese sfiderà il croato Marin Cilic , numero 59 delle classifiche e battuto nell'unico precedente. Qualche migliaio di chilometri più a Est sarà invece la volta dell'esordio di Carlos Alcaraz al 500 di Tokyo . Lo spagnolo sfiderà l'argentino Sebastian Baez . In campo anche un altro azzurro, Luciano Darderi , che apre il programma in Giappone contro la wild card di casa Nishioka. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

