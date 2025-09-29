SINNER-MAROZSAN LIVE

Sinner-Marozsan all'Atp Pechino, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner in campo per un posto in semifinale al China Open: il n°2 del mondo affronta l'ungherese Fabian Marozsan, n°57 del ranking. Il match, in programma sul Centrale, è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Sinner-Marozsan, tutti i precedenti
- 2024 - Halle (R16): Sinner b. Marozsan 6-4, 6-7, 6-3
C'è un solo precedente tra Sinner e Marozsan: i due si sono affrontati nel 2024 al secondo turno sull'erba di Halle, dove Jannik si impose per poi andare a vincere quel torneo.
Sinner: "Con Marozsan sarà dura"
"Abbiamo giocato ad Halle l'ultima volta, più di un anno fa, ma sta giocando alla grande - ha detto Sinner dopo la vittoria in 3 set con Atmane -. Ho visto la sua partita e anche quella del primo turno. È un grande battitore e ha anche un ottimo tocco di palla. Non vedo l'ora. È una nuova sfida affrontare un avversario molto forte dopo più di un anno".
Ritiro per Mensik contro De Minaur: il match di Sinner sarà in anticipo rispetto al programma previsto
Fabian Marozsan, ungherese, occupa al momento la posizione numero 57 del ranking mondiale
Il percorso di Marozsan a Pechino
- Marozsan b. Bonzi 7-6(1) 6-3
- Marozsan b. Muller 6-3 7-6(5)
Dopo la vittoria al 2° turno su Terence Atmane, Jannik Sinner tornerà in campo lunedì per il quarto di finale contro l'ungherese Marozsan. Di seguito il potenziale cammino del n. 2 al mondo al China Open. IL TABELLONE
Dopo aver sconfitto a fatica Atmane, Jannik Sinner ha parlato dei cambiamenti al suo gioco: “Sto cercando di fare cose nuove, però dobbiamo essere attenti a non far troppo. Non dobbiamo stravolgere la mia identità”. GUARDA IL VIDEO
Sinner ha superato Atmane 6-4, 5-7, 6-0 e centrato per il terzo anno consecutivo i quarti all’Atp 500 di Pechino. Match complicato per il n.2 al mondo, che ha sofferto due set contro il francese, competitivo e aggressivo fino ai crampi. Nel terzo parziale Jannik ha dilagato, chiudendo in 2 ore e 20 minuti. HIGHLIGHTS
Il percorso di Sinner a Pechino
- 1T Sinner b. Cilic 6-2 6-2
- 2T Sinner b. Atmane 6-4 5-7 6-0
Lo scorso anno, invece, l'azzurro da n°1 del mondo cedette in finale in tre set nell'atto conclusivo a Carlos Alcaraz
Sinner ha già vinto in carriera il China Open: nel 2023 sconfisse in finale Daniil Medvedev
Jannik punta al terzo titolo stagionale dopo Melbourne e Wimbledon e al secondo sul cemento dopo l'Australian Open
Sinner si gioca il pass per la semifinale a Pechino per la terza volta consecutiva dopo quelle ottenute nel 2023 e nel 2024
Il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW al termine di Mensik-De Minaur. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Jannik Sinner affronta Fabian Marozsan nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Pechino