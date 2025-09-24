Berrettini torna a vincere: Munar ko in 2 set

Berrettini al 2° turno dell'Atp Tokyo: Munar ko 6-4, 6-2atp tokyo
Matteo Berrettini torna al successo dopo oltre quattro mesi: il finalista di Wimbledon 2021 ha battuto al 1° turno del torneo ATP di Tokyo lo spagnolo Jaume Munar con i parziali di 6-4, 6-2 al termine di una prova convincente. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Matteo Berrettini torna a vincere e lo fa all'esordio del torneo ATP 500 di Tokyo (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Il romano ha battuto al 1° turno lo spagnolo Jaume Munar, 40 del seeding, con i parziali di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora e mezza. Per Matteo si tratta del primo successo dopo oltre quattro mesi: l'ultimo risaliva infatti al 10 maggio, 1° turno degli Internazionali d'Italia contro il britannico Jacob Fearnley. Per l'azzurro una prova convincente sotto ogni punto di vista, come dimostrano le statistiche: 9 ace, 65% di prime in campo, 8 palle break salvate e soprattutto 32 vincenti, di cui 23 con l'amato dritto. Al 2° turno attende uno tra il norvegese Casper Ruud (n.12 del ranking e 4 del seeding) e la wild-card giapponese Shintaro Mochizuki (n.106 ATP).
La cronaca del match
Primo set molto equilibrato, con molte occasioni da entrambe le parti. Munar salva tre palle break nei suoi primi due turni di servizio, Matteo risale da 0-40 nel quarto game grazie alla combinazione vincente servizio-dritto, che sembra quella dei tempi d'oro. Sull'onda dell'entusiasmo, il break decisivo arriva nel gioco successivo per il 6-4 con cui porta a casa il parziale. Matteo apre il 2° set con un altro break, salva altre due occasioni nel 4° game con il servizio (79% di punti vinti con la prima) e chiude i conti sotto il sole cocente di Tokyo. Dopo 137 giorni Berrettini torna ad esultare e con lui tutta l'Italia.