Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner-Cilic all'Atp Pechino, dove vedere in tv e streaming

atp pechino

Jannik Sinner torna in campo e lo fa al 1° turno del torneo 500 di Pechino. Il numero 2 del mondo affronta giovedì (non prima delle 13) il croato Marin Cilic. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Jannik Sinner rientra in gioco a caccia del numero 1 perduto a New York. L'azzurro, scivolato in 2^ posizione dopo la finale persa agli US Open con Alcaraz, torna in campo contro il croato Marin Cilic, n. 59 al mondo e reduce da cinque sconfitte consecutive, nel 1° turno del torneo ATP 500 di Pechino. Il match, in programma giovedì sul Centrale non prima delle 13 italiane (le 19 locali) sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sinner-Cilic, i precedenti

Tra i due c'è un solo precedente che risale alla Coppa Davis 2021: allora vinse Sinner in tre set. Testa di serie n. 1 del torneo, Sinner ha dal suo lato di tabellone Karen Khachanov (possibile rivale ai quarti), De Minaur e Mensik (uno dei due potenziale avversario in semifinale). 

 

  • Coppa Davis 2021: Sinner b. Cilic 3-6, 7-6, 6-3

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Cilic giovedì alle 13 LIVE su Sky Sport

atp pechino

Jannik Sinner torna in campo e lo fa al 1° turno del torneo 500 di Pechino. Il numero 2 del mondo...

Sinner-Cilic, giovedì alle 13 LIVE su Sky

Tennis

LLo swing asiatico prosegue sull'asse Tokyo-Pechino, con la sfida a distanza tra Carlos Alcaraz e...

Berrettini torna a vincere: Munar ko in 2 set

atp tokyo

Matteo Berrettini torna al successo dopo oltre quattro mesi: il finalista di Wimbledon 2021 ha...

Djokovic torna in campo: sarà a Shanghai

l'annuncio

Novak Djokovic sarà in campo al Masters di Shanghai, penultimo 1000 della stagione in diretta dal...

Musetti ko in finale: Tabilo vince in tre set

atp chengdu

Epilogo amaro a Chengdu per Lorenzo Musetti, battuto in finale da Alejandro Tabilo con il...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS