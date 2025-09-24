Sinner-Cilic giovedì alle 13 LIVE su Sky Sport

Sinner-Cilic all'Atp Pechino, dove vedere in tv e streamingatp pechino
Jannik Sinner torna in campo e lo fa al 1° turno del torneo 500 di Pechino. Il numero 2 del mondo affronta giovedì (non prima delle 13) il croato Marin Cilic. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Jannik Sinner rientra in gioco a caccia del numero 1 perduto a New York. L'azzurro, scivolato in 2^ posizione dopo la finale persa agli US Open con Alcaraz, torna in campo contro il croato Marin Cilic, n. 59 al mondo e reduce da cinque sconfitte consecutive, nel 1° turno del torneo ATP 500 di Pechino. Il match, in programma giovedì sul Centrale non prima delle 13 italiane (le 19 locali) sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Sinner-Cilic, i precedenti
Tra i due c'è un solo precedente che risale alla Coppa Davis 2021: allora vinse Sinner in tre set. Testa di serie n. 1 del torneo, Sinner ha dal suo lato di tabellone Karen Khachanov (possibile rivale ai quarti), De Minaur e Mensik (uno dei due potenziale avversario in semifinale).
- Coppa Davis 2021: Sinner b. Cilic 3-6, 7-6, 6-3