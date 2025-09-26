Secondo quanto riportato da Marca, Alcaraz sente ancora dolore alla caviglia sinistra e ha scelto di non allenarsi alla vigilia del match di secondo turno contro Bergs, in programma sabato (attorno alle ore 11 italiane)

L'infortunio alla caviglia sinistra rallenta Carlos Alcaraz. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il n. 1 al mondo ha scelto di non allenarsi alla vigilia del secondo turno a Tokyo contro il belga Zizou Bergs. Alcaraz sente ancora dolore dopo l'infortunio accusato nel match d'esordio del Japan Open contro l'argentino Baez. Tutto nato da un appoggio sbagliato su un cambio di direzione nel quinto game del primo set: un problema che ha preoccupato e non poco Alcaraz, che ha poi concluso regolarmente il match con una vistosa fasciatura all'articolazione. Un guaio fisico, tuttavia, non ancora superato per lo spagnolo che ha preferito rimanere a riposo per provare a recuperare in vista del match di sabato, quarto incontro di giornata sul campo centrale di Tokyo (attorno alle ore 11 italiane).