Alcaraz, infortunio all'Atp Tokyo 2025: salta allenamento. Le condizioniatp tokyo
Secondo quanto riportato da Marca, Alcaraz sente ancora dolore alla caviglia sinistra e ha scelto di non allenarsi alla vigilia del match di secondo turno contro Bergs, in programma sabato (attorno alle ore 11 italiane)
L'infortunio alla caviglia sinistra rallenta Carlos Alcaraz. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il n. 1 al mondo ha scelto di non allenarsi alla vigilia del secondo turno a Tokyo contro il belga Zizou Bergs. Alcaraz sente ancora dolore dopo l'infortunio accusato nel match d'esordio del Japan Open contro l'argentino Baez. Tutto nato da un appoggio sbagliato su un cambio di direzione nel quinto game del primo set: un problema che ha preoccupato e non poco Alcaraz, che ha poi concluso regolarmente il match con una vistosa fasciatura all'articolazione. Un guaio fisico, tuttavia, non ancora superato per lo spagnolo che ha preferito rimanere a riposo per provare a recuperare in vista del match di sabato, quarto incontro di giornata sul campo centrale di Tokyo (attorno alle ore 11 italiane).
Il fitto calendario di Alcaraz
Alcaraz, dunque, dovrebbe sciogliere le riserve a poche ora dalla partita. Qualsiasi contrattempo serio, infatti, potrebbe compromettere il suo finale di stagione che si preannuncia fitto di impegni. All'orizzonte c'è il Masters 1000 di Shanghai, poi il Six Kings Slam, il Masters 1000 di Parigi e, infine, le Atp Finals di Torino e la Final 8 di Coppa Davis a Bologna. Inoltre c'è sempre aperta la corsa al n. 1 di fine anno, con Sinner lontano 2.590 punti nella Race Atp (la classifica che tiene in considerazione solo i risultati del 2025), ma distante appena 760 pt nel ranking Atp attuale.