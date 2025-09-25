Alcaraz, infortunio alla caviglia all'Atp Tokyo contro Baez: poi si riprende e vince. FOTO
Paura per Carlos Alcaraz nel match d'esordio a Tokyo contro Baez. Lo spagnolo è andato a terra dopo aver poggiato male il piede sinistro, lamentando un problema alla caviglia sinistra. Inizialmente dolorante, Alcaraz ha ripreso la partita dopo il trattamento medico, con una vistosa fasciatura applicata all'articolazione e vinto l'incontro 6-4, 6-2. A fine match: "Pensavo di non continuare". Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
- Accade tutto nel quinto game del primo set. Alcaraz tenta uno scatto in avanti dopo un cambio di direzione, ma appoggia male il piede sinistro. Lo spagnolo sente subito dolore alla caviglia e va a terra
- Alcaraz appare sofferente sin dai primi istanti: il murciano resta a terra, quasi in lacrime dal dolore
- Arriva il fisioterapista che valuta le condizioni del giocatore: dopo un paio di minuti Alcaraz si rialza (senza zoppicare) per ricevere il trattamento medico
- Qualche balzo per valutare che tutto sia ok, poi il fisioterapista applica una vistosa fasciatura alla caviglia sinistra
- La partita è poi ripresa regolarmente. Alcaraz ha ottenuto il break nel nono gioco, ma l'incontro è stato sospeso successivamente causa pioggia
- Rientrati in campo dopo mezz'ora di sospensione, Alcaraz ha vinto il primo set con lo score di 6-4
- Nella pausa tra il primo e il secondo set, Alcaraz ha chiesto nuovamente l'intervento del fisioterapista per sistemare la fasciatura alla caviglia
- Nel secondo set non c'è stata più storia: 6-2 rifilato a Baez e vittoria all'esordio assoluto sul cemento di Tokyo
- "Ero spaventato. Non dico una bugia - ha detto a fine partita Carlos -. Mi sono sentito male la caviglia e non mi sentivo bene. Sono solo contento di aver potuto giocare dopo. Cercherò di essere pronto per la prossima partita. Ora devo pensare a recuperare e vedere se sarò a un livello sufficiente per competere. Sono stato sfortunato. Nei primi cinque minuti ho pensato che non avrei continuato"