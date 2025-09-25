Paura per Carlos Alcaraz nel match d'esordio a Tokyo contro Baez. Lo spagnolo è andato a terra dopo aver poggiato male il piede sinistro, lamentando un problema alla caviglia sinistra. Inizialmente dolorante, Alcaraz ha ripreso la partita dopo il trattamento medico, con una vistosa fasciatura applicata all'articolazione e vinto l'incontro 6-4, 6-2. A fine match: "Pensavo di non continuare". Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

