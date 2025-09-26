Cobolli al 2° turno: Rublev battuto in due set

Cobolli accede al 2° turno dell'Atp 500 di Pechino grazie alla seconda vittoria stagionale su Andrey Rublev, n. 6 del seeding al China Open: finisce 7-6, 6-3 in due ore di gioco. Una vittoria di grande personalità dell'azzurro che nel primo set ha recuperato da 2-5 e nel secondo ha annullato quattro palle break prima di piazzare il break decisivo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

