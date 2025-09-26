Cobolli al 2° turno: Rublev battuto in due set

Atp Pechino, Cobolli al 2° turno: Rublev battuto in due setatp pechino
Cobolli accede al 2° turno dell'Atp 500 di Pechino grazie alla seconda vittoria stagionale su Andrey Rublev, n. 6 del seeding al China Open: finisce 7-6, 6-3 in due ore di gioco. Una vittoria di grande personalità dell'azzurro che nel primo set ha recuperato da 2-5 e nel secondo ha annullato quattro palle break prima di piazzare il break decisivo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Come ad Amburgo, anche a Pechino. Per la seconda volta in stagione Flavio Cobolli batte Andrey Rublev. Stavolta sul cemento cinese, nel primo turno del China Open: 7-6, 6-3 il punteggio in favore del tennista romano dopo quasi due ore di gioco. Una prova di grande personalità di Cobolli che nel primo set si è ritrovato sotto 5-2, ma è stato bravo a recuperare il break di svantaggio (senza mai concedere set point) e trascinare il parziale al tiebreak, poi vinto 7-3. Tanta lotta anche nel secondo set: l'azzurro conquista subito il break, ma Rublev recupera nel quarto gioco. Dopo aver rischiato il break di svantaggio nel settimo game (quattro palle break annullate su 16 punti giocati, di cui due consecutive da 15-40), Cobolli cambia l'inerzia della partita con il break decisivo nell'ottavo game. Alla 26esima vittoria stagionale, Flavio attende al 2° turno uno tra Learner Tien e Francisco Cerundolo. Per Rublev, invece, è la terza sconfitta consecutiva, la seconda all'esordio dopo quella ad Hangzhou contro Royer.