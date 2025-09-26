Musetti soffre, ma vince: Perricard ko in tre set

Musetti supera l'insidioso debutto a Pechino contro Mpetshi Perricard, battuto con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-4 in 2 ore e 27 minuti. L'azzurro tornerà in campo domenica contro Mannarino. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Esordio sofferto, ma vincente a Pechino per Lorenzo Musetti. L'azzurro è al 2° turno del China Open grazie al successo in tre set su Giovanni Mpetshi Perricard, battuto con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-4 in quasi 2 ore e mezza di gioco. Una partita insidiosa, ma che Musetti è riuscito a risolvere alla distanza, bravo a reagire nel terzo set dopo aver perso il secondo parziale al tiebreak. Solidità mentale importante per conquistare punti chiave nella corsa alle Atp Finals di Torino.

Il racconto del match I primi game seguono un copione già noto nelle partite di Mpetshi Perricard: il francese fa la differenza quando entra la prima, ma quando si allunga lo scambio inizia a sbagliare tanto, nonostante soluzioni più efficaci in risposta. Musetti sfiora il break già nel terzo gioco, poi lo ottiene nel settimo game, sfruttando un brutto errore a rete del francese. Lorenzo conferma inizialmente il break, ma sul 5-4 e servizio accusa un passaggio a vuoto e perde la battuta, commettendo un doppio fallo sulla seconda palla break. Si arriva così al tiebreak, indirizzato dal mini break in favore di Musetti nel sesto punto grazie a un gratuito di rovescio di Mpetshi Perricard. Nel secondo set l'azzurro accusa un piccolo problema alla coscia sinistra (trattata dal fisioterapista), ma non incide sul rendimento: il parziale è sempre on serve e si arriva al tiebreak. Stavolta Lorenzo lo perde, subendo una serie di quattro punti consecutivi da 4-3 a favore. Il terzo set ruota attorno a una sola palla break, quella convertita da Musetti nel terzo game. Un break prezioso, conservato fino in fondo dal carrarino. Leggi anche Cobolli al 2° turno: battuto Rublev. Out Sonego