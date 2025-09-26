Berrettini ko al 2° turno: Ruud vince in 2 set

Atp Tokyo, Berrettini si ferma al 2° turno: Ruud vince in due setatp tokyo
Berrettini esce di scena a Tokyo, battuto in due set da Casper Ruud: finisce 7-6, 6-2 in poco più di un'ora e mezza. L'azzurro ha giocato un primo set alla pari, poi è sceso nel secondo parziale contro un avversario solido dall'inizio alla fine.
Stop al secondo turno per Matteo Berrettini all'Atp 500 di Tokyo. Reduce dalla prima vittoria nel circuito dopo oltre quattro mesi, l'azzurro ha perso contro Casper Ruud con il punteggio di 7-6, 6-2 in un'ora e 38 minuti di gioco. Una partita dai due volti per Berrettini che ha giocato un primo punto a punto con il norvegese, risolto al tiebreak. L'azzurro è calato notevolmente nel secondo set, dominato da Ruud che non ha mostrato sbavature dall'inizio alla fine.
Il racconto del match
La partenza è ottima di Berrettini: i game al servizio volano via velocemente da una parte e dall'altra e si arriva fino al 6-5 per Ruud. Alla distanza scendono le prime in campo di Matteo (ha chiuso il match solo con il 56%) che nel dodicesimo gioco affronta il primo momento di difficoltà: Ruud ottiene un set point in risposta, ma l'azzurro lo annulla e trascina il set al tiebreak, indirizzato dal mini break nel terzo punto. Solido in tutti i fondamentali, il norvese chiude il parziale dopo quasi un'ora di gioco. Nel secondo set la partita cambia volto: Berrettini accusa un calo fisico e da 1-0 perde cinque game consecutivi. Matteo non riesce a rientrare in partita ed esce tra gli applausi del pubblico di Tokyo.