Berrettini ko al 2° turno: Ruud vince in 2 set

Berrettini esce di scena a Tokyo, battuto in due set da Casper Ruud: finisce 7-6, 6-2 in poco più di un'ora e mezza. L'azzurro ha giocato un primo set alla pari, poi è sceso nel secondo parziale contro un avversario solido dall'inizio alla fine. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Stop al secondo turno per Matteo Berrettini all'Atp 500 di Tokyo . Reduce dalla prima vittoria nel circuito dopo oltre quattro mesi, l'azzurro ha perso contro Casper Ruud con il punteggio di 7-6, 6-2 in un'ora e 38 minuti di gioco. Una partita dai due volti per Berrettini che ha giocato un primo punto a punto con il norvegese, risolto al tiebreak. L'azzurro è calato notevolmente nel secondo set, dominato da Ruud che non ha mostrato sbavature dall'inizio alla fine.

Il racconto del match

La partenza è ottima di Berrettini: i game al servizio volano via velocemente da una parte e dall'altra e si arriva fino al 6-5 per Ruud. Alla distanza scendono le prime in campo di Matteo (ha chiuso il match solo con il 56%) che nel dodicesimo gioco affronta il primo momento di difficoltà: Ruud ottiene un set point in risposta, ma l'azzurro lo annulla e trascina il set al tiebreak, indirizzato dal mini break nel terzo punto. Solido in tutti i fondamentali, il norvese chiude il parziale dopo quasi un'ora di gioco. Nel secondo set la partita cambia volto: Berrettini accusa un calo fisico e da 1-0 perde cinque game consecutivi. Matteo non riesce a rientrare in partita ed esce tra gli applausi del pubblico di Tokyo.