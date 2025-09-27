Alcaraz ai quarti a Tokyo: Bergs battuto in 2 set

Problema alla caviglia superato per Alcaraz che batte il belga Bergs in due set e accede ai quarti del torneo di Tokyo. Sceso in campo con l'articolazione fasciata, lo spagnolo non ha lamentato problemi nel corso della partita, vinta nonostante alti e bassi. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Carlos Alcaraz stacca il pass per i quarti di finale dell'Atp 500 di Tokyo. Il n. 1 al mondo ha battuto il belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 19 minuti di gioco. Per il murciano era una partita importante, per verificare le condizioni della caviglia sinistra dopo l'infortunio rimediato nella partita d'esordio contro Baez. Alcaraz - che aveva saltato l'allenamento di venerdì, ma stamattina aveva svolto regolarmente il warm-up - è sceso in campo con una fasciatura all'articolazione, ma non ha lamentato problemi nel corso della partita. Un match vinto tra alti e bassi: per tre volte lo spagnolo ha perso il servizio (entrambi i giocatori hanno vinto solo il 39% di punti con la seconda), ma quando ha alzato la concentrazione è stato ingiocabile per Bergs, che ha provato a impensierirlo con un tennis di qualità, ma viziato da tanti errori gratuiti (23). Alcaraz tornerà in campo già domenica contro lo statunitense Brandon Nakashima, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.