Sinner-Atmane LIVE alle 9 su Sky Sport Uno

Attuale n. 68 al mondo, Atmane è soprannominato "Il Mago" (non a caso "The Magician" è anche il nome del suo profilo Instagram) perché sa fare trucchi di magia con le carte da gioco. Tra i suoi hobby principali c’è guardare anime, leggere manga e giocare ai videogiochi, tra cui Fortnite e Minecraft. Atmane è anche un amante della lettura: molte volte, infatti, porta libri ai tornei e cerca di leggere il più spesso possibile.