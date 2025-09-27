Sinner-Atmane LIVE alle 9 su Sky Sport Uno

Sinner-Atmane all'Atp Pechino, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner sfida Terence Atmane per un posto nei quarti di finale all'Atp 500 di Pechino. Chi vince affronterà Fabian Marozsan che ha superato il francese Muller in due set. Il match sarà in diretta alle 9 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Sinner ha un bilancio stagionale di 19 vittorie e 2 sconfitte sul cemento. Entrambi i ko sono arrivati con Alcaraz, a Cincinnati e agli US Open
In caso di vittoria oggi, Sinner giocherebbe i quarti di finale a Pechino per il terzo anno consecutivo. Nella storia del torneo ci sono riusciti solo Djokovic, Isner e Nadal
Atmane è avanti 2-1 nei match contro tennisti italiani nel circuito maggiore. Il francese ha battuto Cobolli quest'anno a Cincinnati e Musetti lo scorso anno a Roma (ritiratosi per problemi fisici)
Atmane ha battuto quest'anno due top 10, entrambi sul cemento di Cincinnati. Prima Taylor Fritz negli ottavi di finale, poi Holger Rune nei quarti
Sinner ha vinto le ultime 22 partite giocate contro tennisti francesi. L'ultimo ko con transalpini risale al torneo di Lione 2021, contro Arthur Rinderknech
Sinner ha un bilancio di 10 vittorie e una sconfitta a Pechino. L'unico ko lo scorso anno in finale, contro Carlos Alcaraz
Battuto da Sinner a Cincinnati, Atmane è rientrato nel circuito a Chengdu, dopo un mese di stop, dove ha perso all'esordio con Prizmic. A Pechino, invece, ha superato le qualificazioni senza perdere set
Atmane ha un quoziente intellettivo di 158 (molto ben sopra la media) che, secondo lui, influisce anche nel suo comportamento in campo: "Sono un ragazzo molto sensibile ed emotivo. Mi piace mostrare le mie emozioni".
Attuale n. 68 al mondo, Atmane è soprannominato "Il Mago" (non a caso "The Magician" è anche il nome del suo profilo Instagram) perché sa fare trucchi di magia con le carte da gioco. Tra i suoi hobby principali c’è guardare anime, leggere manga e giocare ai videogiochi, tra cui Fortnite e Minecraft. Atmane è anche un amante della lettura: molte volte, infatti, porta libri ai tornei e cerca di leggere il più spesso possibile.
Atmane, invece, è entrato in tabellone principale dalle qualificazioni, superando prima il cinese Sun e poi l'olandese Van de Zandschulp. Al debutto in main draw, invece, ha battuto Zhizhen Zhang in due set
Sinner arriva a questa sfida dopo l'agevole vittoria all'esordio su Marin Cilic, liquidato con un doppio 6-2 in poco meno di un'ora e mezza di gioco
Quello tra Atmane e Sinner fu un incontro speciale. L'azzurro, che compiva 24 anni, aveva ricevuto prima di entrare in campo dal suo avversario una carta Pokémon. Il francese è infatti un grande appassionato e vanta una collezione di carte Pokémon dal 2007
Sinner e Atmane torneranno a sfidarsi due mesi dopo il precedente in semifinale a Cincinnati. Era il 16 agosto (giorno del compleanno di Jannik) e l'azzurro vinse in due set
