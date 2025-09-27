Tornano Sinner e Alcaraz: il programma di sabato

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Pechino e Atp Tokyo, il programma di sabato: partite e orari

PECHINO&TOKYO

Sabato con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in campo sull'asse Pechino-Tokyo. L'azzurro affronterà il francese Terence Atmane un mese dopo il confronto a Cincinnati. Lo spagnolo, alle prese con un problema alla caviglia sinistra, sfiderà il belga Zizou Bergs. In Giappone c'è anche Luciano Darderi. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Jannik Sinner torna in campo all'Atp 500 di Pechino. Dopo l'esordio agevole contro Marin Cilic, l'azzurro sfiderà sabato il francese Terence Atmane. Sarà il remake della semifinale di Cincinnati, vinta da Jannik nel giorno del suo compleanno. Stavolta, però, ci sarà in palio un posto nei quarti di finale. A Tokyo, invece, l'attesa è per Carlos Alcaraz. Dopo il problema alla caviglia accusato contro Baez, lo spagnolo sfiderà il belga Zizou Bergs. Da verificare proprio le condizioni del n. 1 al mondo che nella giornata di venerdì non si è allenato a scopo precauzionale. Ad aprire il programma in Giappone alle ore 4 italiane sarà Luciano Darderi, opposto all'americano Jenson Brooksby.

Il programma di sabato su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (201)

  • dalle 8.45 - Simulcast Sky Sport Tennis

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 4 - Atp Tokyo: Brooksby (Usa) vs DARDERI (Ita)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
  • non prima delle 9 - Atp Pechino: SINNER (Ita) vs Atmane (Fra)
  • a seguire - Atp Tokyo: Alcaraz (Esp) vs Bergs (Bel)
  • non prima delel 13 - Wta Pechino: Arango (Col) vs Zheng (Chn)
  • a seguire - Atp Pechino: Cazaux (Fra) vs Mensik (Cze)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 5 - Wta Pechino: Andreeva vs Zhu (Chn)
  • a seguire - Wta Pechino: Swiatek (Pol) vs Yuan (Chn)
  • non prima delle 9 - Atp Tokyo: Quinn (Usa) vs Rune (Den)
  • a seguire - Atp Tokyo: Alcaraz (Esp) vs Bergs (Bel)

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 4 - Simulcast Sky Sport Tennis
  • non prima delle 6.30: Atp Pechino: De Minaur (Aus) vs Rinderknech (Fra)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

