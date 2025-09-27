Tornano Sinner e Alcaraz: il programma di sabato

Jannik Sinner torna in campo all'Atp 500 di Pechino . Dopo l'esordio agevole contro Marin Cilic, l'azzurro sfiderà sabato il francese Terence Atmane . Sarà il remake della semifinale di Cincinnati, vinta da Jannik nel giorno del suo compleanno. Stavolta, però, ci sarà in palio un posto nei quarti di finale. A Tokyo , invece, l'attesa è per Carlos Alcaraz . Dopo il problema alla caviglia accusato contro Baez, lo spagnolo sfiderà il belga Zizou Bergs . Da verificare proprio le condizioni del n. 1 al mondo che nella giornata di venerdì non si è allenato a scopo precauzionale. Ad aprire il programma in Giappone alle ore 4 italiane sarà Luciano Darderi , opposto all'americano Jenson Brooksby .

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.