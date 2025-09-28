Alcaraz show: Nakashima battuto e semifinale

Ennesimo show di Carlos Alcaraz, che batte 6-2, 6-4 Brandon Nakashima e conquista la semifinale del torneo Atp di Tokyo. Anche la caviglia sembra essere a posto, vista la quantità di numeri da circo del n°1 del mondo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

MUSETTI AI QUARTI A PECHINO