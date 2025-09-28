Alcaraz show: Nakashima battuto e semifinale

Esplora tutte le offerte Sky
Alcaraz in semifinale all'Atp Tokyo: Nakashima battuto 6-2, 6-4

atp tokyo

Ennesimo show di Carlos Alcaraz, che batte 6-2, 6-4 Brandon Nakashima e conquista la semifinale del torneo Atp di Tokyo. Anche la caviglia sembra essere a posto, vista la quantità di numeri da circo del n°1 del mondo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

MUSETTI AI QUARTI A PECHINO

 

Carlos Alcaraz in semifinale a Tokyo per la prima volta in carriera. All'esordio nel torneo Atp 500 giapponese, il numero 1 del mondo batte 6-2, 6-4 lo statunitense Brandon Nakashima. Livello altissimo per Carlitos, che sembra aver superato il problema alla caviglia accusato nel 1° turno. Numeri da circo a rete alternati a vincenti (39!) da fondo per lo spagnolo, che tornerà in campo già lunedì contro il norvegese Casper Ruud, numero 4 del seeding, con cui è in vantaggio 4-1 negli scontri diretti. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Atp Tokyo, il programma delle semifinali

  • [1] Alcaraz (Esp) vs [4] Ruud (Nor) 
  • Brooksby (Usa) vs [2] Fritz (Usa)

