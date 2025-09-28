Esplora tutte le offerte Sky
Atp Pechino, i risultati degli italiani: Cobolli fuori al 2° turno con Tien

atp pechino

Flavio Cobolli saluta il torneo Atp 500 di Pechino: l'azzurro è stato sconfitto 6-3, 6-2 dallo statunitense Lerner Tien, numero 52 del mondo. In campo oggi anche Lorenzo Musetti contro il francese Mannarino. Tutto  in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA - IL PROGRAMMA DI OGGI

Fatica e poca precisione. Flavio Cobolli chiude il suo percorso al torneo Atp 500 di Pechino al 2° turno, eliminato da Learner Tien, numero 52 del mondo. Il romano, 25 del ranking e a caccia di punti preziosi per rientrare in Top-20, è stato sconfitto 6-3, 6-2 dallo statunitense in un'ora e un quarto di gioco. Cobolli, reduce dall'avventura a San Francisco in Laver Cup, è parso scarico e con poca energia fin dall'inizio, come confermano i tre turni di battuta persi nel 1° set, lasciato al rivale per 6-3. Nel secondo la reazione sperata non arriva: Flavio subisce subito due break, l'americano questa volta non concede più nulla e archivia la pratica. Per Cobolli tre doppi falli, il 51% di prime in campo e una resa con la 2^ del 42% e un saldo negativo vincenti-gratuiti di 12-16. Il 19enne Tien attende ora ai quarti il vincente tra Lorenzo Musetti e Adrian Mannarino (diretta  su Sky Sport e in streaming su NOW). 

