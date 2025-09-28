Atp Pechino e Atp Tokyo, il programma di oggi: partite e oraripechino & tokyo
Sarà un super lunedì quello che ci attende, con il ritorno in campo di Jannik Sinner a caccia della semifinale al 500 di Pechino contro l'ungherese Fabian Marozsan. Attesa anche per Musetti-Tien. A Tokyo riflettori puntati su Carlos Alcaraz contro Ruud. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Questo lunedì sarà un'altra grande giornata di tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Occhi puntati in casa Italia su Pechino, dove scendono in campo nel torneo Atp 500 il numero 1 e il numero 2 azzurri. Jannik Sinner affronta l'ungherese Fabian Marozsan, n°57 del ranking e già battuto nell'unico precedente ad Halle. Dalla parte opposta del tabellone parte favorito anche Lorenzo Musetti, 9 del mondo, che se la vedrà per la prima volta in carriera con il 19enne statunitense Learner Tien (52). Si gioca anche a Tokyo con le semifinali e Carlos Alcaraz ancora protagonista, questa volta contro il norvegese Casper Ruud, 4 del seeding.
Il programma di lunedì su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 5: ANDREEVA - BOUZAS M. (Spa)
- ore 7: DE MINAUR (Aus) - MENSIK (Cze)
- a seguire: SINNER (Ita) - MAROSZAN (Hun)
- a seguire: RADUCANU (Gbr) - PEGULA (Usa)
- non prima delle 13: TIEN (Usa) - MUSETTI (Ita)
SKY SPORT MAX (206)
- non prima delle 9: BROOKSBY (Usa) - FRITZ (Usa)
- a seguire: ALCARAZ (Spa) - RUUD (Nor)
- a seguire: NOSKOVA (Cze) - Q. ZHENG (Chn)
- non prima delle 14.30: MEDVEDEV - ZVEREV
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.