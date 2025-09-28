Questo lunedì sarà un'altra grande giornata di tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Occhi puntati in casa Italia su Pechino , dove scendono in campo nel torneo Atp 500 il numero 1 e il numero 2 azzurri. Jannik Sinner affronta l'ungherese Fabian Marozsan , n°57 del ranking e già battuto nell'unico precedente ad Halle. Dalla parte opposta del tabellone parte favorito anche Lorenzo Musetti, 9 del mondo, che se la vedrà per la prima volta in carriera con il 19enne statunitense Learner Tien (52). Si gioca anche a Tokyo con le semifinali e Carlos Alcaraz ancora protagonista, questa volta contro il norvegese Casper Ruud, 4 del seeding.

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

