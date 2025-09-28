Sinner-Marozsan LIVE lunedì su Sky Sport

Sinner-Marozsan all'Atp Pechino, dove vedere in tv e streamingatp pechino
Jannik Sinner prosegue la sua corsa sul cemento di Pechino al China Open affrontando nei quarti di finale l'ungherese Fabian Marozsan, numero 57 del mondo. Il match è in programma sabato, non prima delle ore 9 italiane sul Capital Group Diamond Stadium, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
Sinner-Marozsan, i precedenti
C'è un solo precedente tra Sinner e Marozsan: i due si sono affrontati nel 2024 al secondo turno sull'erba di Halle, dove Jannik si impose per poi andare a vincere quel torneo. "Abbiamo giocato ad Halle l'ultima volta, più di un anno fa, ma sta giocando alla grande - ha detto Sinner dopo la vittoria in 3 set con Atmane -. Ho visto la sua partita e anche quella del primo turno. È un grande battitore e ha anche un ottimo tocco di palla. Non vedo l'ora. È una nuova sfida affrontare un avversario molto forte dopo più di un anno".
- 2024 - Halle (R16): Sinner b. Marozsan 6-4, 6-7, 6-3