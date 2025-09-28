Sinner-Marozsan LIVE lunedì su Sky Sport

Sinner-Marozsan, i precedenti

C'è un solo precedente tra Sinner e Marozsan: i due si sono affrontati nel 2024 al secondo turno sull'erba di Halle, dove Jannik si impose per poi andare a vincere quel torneo. "Abbiamo giocato ad Halle l'ultima volta, più di un anno fa, ma sta giocando alla grande - ha detto Sinner dopo la vittoria in 3 set con Atmane -. Ho visto la sua partita e anche quella del primo turno. È un grande battitore e ha anche un ottimo tocco di palla. Non vedo l'ora. È una nuova sfida affrontare un avversario molto forte dopo più di un anno".