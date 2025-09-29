Alcaraz soffre ma va in finale: rimontato Ruud

Carlos Alcaraz conquista per la prima volta in carriera la finale al torneo Atp di Tokyo: il numero 1 del mondo rimonta il norvegese Casper Ruud e si giocherà l'ottavo titolo stagionale contro Taylor Fritz. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Carlos Alcaraz soffre ma conquista la finale del torneo Atp 500 di Tokyo. Il numero 1 del mondo ha battuto infatti il norvegese Casper Ruud, n.12 del anking e quarta testa di serie, con i parziali di 3-6, 6-3, 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Carlitos, che giocava la nona semifinale consecutiva del 2025, è sembrato più vulnerabile delle ultime uscite. All’Ariake Colosseum di Tokyo, nessun problema fisico ma più di concentrazione e forse un pizzico di stanchezza visti i tanti impegni. Dopo un 1° set inconcludente, Alcaraz è poi salito di livello nel 2° (specialmente al servizio), rischiando qualcosa ma riuscendo a piegare la resistenza di Ruud. Per Alcaraz vittoria numero 66 dell'anno (7 sconfitte) e 10^ finale stagionale. Andrà a caccia dell'ottavo titolo sfidando il n°2 del seeding, Taylor Fritz, con cui ha un saldo in attivo di 3-1 nei precedenti. La finale, in programma martedì alle ore 11 italiane, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.