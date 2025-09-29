Atp Shanghai, il tabellone: Sinner-Djokovic in semifinale?atp shanghai
Sorteggiato il tabellone del Masters di Shanghai, penultimo 1000 della stagione al via giovedì. Per Jannik Sinner un esordio al 2° turno contro uno tra Altmaier e un qualificato e possibile sfida a Djokovic in semifinale. Ecco tutti gli accoppiamenti degli italiani. Il torneo in diretta dal 1° ottobre su Sky Sport e in streaming su NOW
E' stato sorteggiato il tabellone del Masters di Shanghai, penultimo 1000 del 2025, in programma dal 1° al 12 ottobre e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. I quattro azzurri teste di serie esordiranno direttamente al 2° turno. Occhi puntati sul n°2 del mondo Jannik Sinner, che affronterà uno tra il tedesco Altmaier e un qualificato. Possibile incrocio in semifinale con Novak Djokovic, 4 del seeding. E' dall'altro lato del tabellone, quello presidiato da Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, che debutterà contro un qualificato o Comesana. Matteo Berrettini se la vedrà contro Adrian Mannarino, mentre Lorenzo Sonego sfiderà un giocatore proveniente dalle qualificazioni.
Il 1° turno degli italiani
- Sinner vs bye (al 2° turno contro Altmaier o un qualificato)
- Musetti vs bye (al 2° turno contro Comesana o un qualificato)
- Cobolli vs bye (al 2° turno contro Munar o Fucsovics)
- Darderi vs bye (al 2° turno contro Bu o JM Cerundolo)
- Arnaldi vs qualificato
- Sonego vs qualificato
- Berrettini vs Mannarino
- Bellucci vs Walton
- Nardi vs Ofner
Il tabellone di Sinner al Masters di Shanghai
Gli ipotetici quarti di finale del Masters di Shanghai
- Sinner - Fritz
- Djokovic - Shelton
- Alcaraz - De Minaur
- Musetti - Zverev