E' stato sorteggiato il tabellone del Masters di Shanghai, penultimo 1000 del 2025, in programma dal 1° al 12 ottobre e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. I quattro azzurri teste di serie esordiranno direttamente al 2° turno. Occhi puntati sul n°2 del mondo Jannik Sinner, che affronterà uno tra il tedesco Altmaier e un qualificato. Possibile incrocio in semifinale con Novak Djokovic, 4 del seeding. E' dall'altro lato del tabellone, quello presidiato da Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, che debutterà contro un qualificato o Comesana. Matteo Berrettini se la vedrà contro Adrian Mannarino, mentre Lorenzo Sonego sfiderà un giocatore proveniente dalle qualificazioni.