Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Shanghai, il tabellone: Sinner-Djokovic in semifinale?

atp shanghai

Sorteggiato il tabellone del Masters di Shanghai, penultimo 1000 della stagione al via giovedì. Per Jannik Sinner un esordio al 2° turno contro uno tra Altmaier e un qualificato e possibile sfida a Djokovic in semifinale. Ecco tutti gli accoppiamenti degli italiani. Il torneo in diretta dal 1° ottobre su Sky Sport e in streaming su NOW

LIVE: SINNER-MAROZSANATP - WTA

E' stato sorteggiato il tabellone del Masters di Shanghai, penultimo 1000 del 2025, in programma dal 1° al 12 ottobre e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. I quattro azzurri teste di serie esordiranno direttamente al 2° turno. Occhi puntati sul n°2 del mondo Jannik Sinner, che affronterà uno tra il tedesco Altmaier e un qualificato. Possibile incrocio in semifinale con Novak Djokovic, 4 del seeding. E' dall'altro lato del tabellone, quello presidiato da Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, che debutterà contro un qualificato o Comesana. Matteo Berrettini se la vedrà contro Adrian Mannarino, mentre Lorenzo Sonego sfiderà un giocatore proveniente dalle qualificazioni. 

Il 1° turno degli italiani

  • Sinner vs bye (al 2° turno contro Altmaier o un qualificato)
  • Musetti vs bye (al 2° turno contro Comesana o un qualificato)
  • Cobolli vs bye (al 2° turno contro Munar o Fucsovics)
  • Darderi vs bye (al 2° turno contro Bu o JM Cerundolo)
  • Arnaldi vs qualificato
  • Sonego  vs qualificato
  • Berrettini vs Mannarino
  • Bellucci vs Walton
  • Nardi vs Ofner

Approfondimento

Il tabellone di Sinner al Masters di Shanghai

Gli ipotetici quarti di finale del Masters di Shanghai

  • Sinner - Fritz
  • Djokovic - Shelton
  • Alcaraz - De Minaur
  • Musetti - Zverev

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Marozsan LIVE su Sky Sport Uno

live atp pechino

Jannik Sinner in campo per un posto in semifinale al China Open: il n°2 del mondo affronta...

Sinner-Djokovic in semifinale? Il tabellone

atp shanghai

Sorteggiato il tabellone del Masters di Shanghai, penultimo 1000 della stagione al via giovedì....

Sinner e Musetti: il programma di oggi su Sky

pechino & tokyo

Sarà un super lunedì quello che ci attende, con il ritorno in campo di Jannik Sinner a caccia...

Sinner-Marozsan LIVE oggi verso le 9 su Sky

atp pechino

Jannik Sinner in campo per un posto in semifinale al China Open: il n°2 del mondo affronta...

Alcaraz show: Nakashima battuto e semifinale

atp tokyo

Ennesimo show di Carlos Alcaraz, che batte 6-2, 6-4 Brandon Nakashima e conquista la semifinale...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS