Il tabellone di Sinner al Masters di Shanghai

Jannik Sinner comincerà la sua difesa del titolo di Shanghai sfidando al 2° turno uno tra il tedesco Altmaier e un qualificato. Insidioso il quarto di finale con Fritz, mentre in semifinale c'è il rischio Djokovic. L'attesa sfida con Alcaraz possibile solo in finale. Ecco il potenziale cammino del n°2 del mondo nel penultimo Masters 1000 della stagione, in diretta dal 1° ottobre su Sky Sport e in streaming su NOW
- Bye
- Daniel Altmaier (precedenti 1-1)
- Qualificato
- Jenson Brooksby (precedenti 1-0 per Sinner)
- Tallon Griekspoor (precedenti 6-0 per Sinner)
- Alexander Bublik (precedenti 5-2 per Sinner)
- Tomas Machac (precedenti 2-0 per Sinner)
- Taylor Fritz (precedenti 4-1 per Sinner)
- Holger Rune (precedenti 3-2 per Sinner)
- Ben Shelton (precedenti 6-1 per Sinner)
- Novak Djokovic (precedenti 6-4 per Sinner)
- Carlos Alcaraz (precedenti 10-5 per lo spagnolo)
- Alexander Zverev (precedenti 4-3 per il tedesco)
- Lorenzo Musetti (precedenti 3-0 per Sinner)