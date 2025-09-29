Il tabellone di Sinner al Masters di Shanghai

Esplora tutte le offerte Sky
Sinner all'Atp Shanghai 2025: tabellone e avversari

Tennis fotogallery
7 foto

Jannik Sinner comincerà la sua difesa del titolo di Shanghai sfidando al 2° turno uno tra il tedesco Altmaier e un qualificato. Insidioso il quarto di finale con Fritz, mentre in semifinale c'è il rischio Djokovic. L'attesa sfida con Alcaraz possibile solo in finale. Ecco il potenziale cammino del n°2 del mondo nel penultimo Masters 1000 della stagione, in diretta dal 1° ottobre su Sky Sport e in streaming su NOW

SHANGHAI, IL TABELLONE COMPLETO - SINNER-MAROZSAN LIVE

