Sinner-De Minaur LIVE martedì alle 8 su Sky Sport

Sinner-De Minaur all'Atp Pechino, dove vedere in tv e streamingatp pechino
Jannik Sinner a caccia della terza finale consecutiva sul cemento di Pechino: il n°2 del mondo affronta la terza testa di serie del seeding, l'australiano Alex De Minaur. Il match, in programma martedì 30 settembre sul Centrale, è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW non prima delle 8 italiane
Jannik Sinner affronta Alex De Minaur (numero 3 del seeding) nella semifinale del torneo Atp 500 di Pechino. Il match è in programma martedì 30 settembre, con inizio previsto non prima delle ore 8 italiane sul Capital Group Diamond Stadium. L'australiano non ha mai vinto nei 10 precedenti con il n°2 del mondo. Il match sarà diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Sinner-De Minaur, tutti i precedenti
- 2019 - Next Gen Atp Finals (F): Sinner b. De Minaur 4-2, 4-1, 4-2
- 2020 - Sofia (QF): Sinner b. De Minaur 6-7, 6-4, 6-1
- 2022 - Australian Open (R16): Sinner b. De Minaur 7-6, 6-3, 6-4
- 2022 - Madrid (R32): Sinner b. De Minaur 6-4, 6-1
- 2023 - Toronto (F): Sinner b. De Minaur 6-4, 6-1
- 2023 - Davis Cup (F): Sinner b. De Minaur 6-3, 6-0
- 2024 - Rotterdam (F): Sinner b. De Minaur 7-5, 6-4
- 2024 - Atp Finals (RR): Sinner b. De Minaur 6-3, 6-4
- 2024 - Davis Cup (SF): Sinner b. De Minaur 6-3, 6-4
- 2025 - Australian Open (QF): Sinner b. De Minaur 6-3, 6-2, 6-1