Sinner-De Minaur LIVE martedì alle 8 su Sky Sport

Jannik Sinner affronta Alex De Minaur (numero 3 del seeding) nella semifinale del torneo Atp 500 di Pechino. Il match è in programma martedì 30 settembre, con inizio previsto non prima delle ore 8 italiane sul Capital Group Diamond Stadium. L'australiano non ha mai vinto nei 10 precedenti con il n°2 del mondo. Il match sarà diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.