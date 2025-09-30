Paolini ai quarti: Bouzkova battuta 6-2, 7-5

L'azzurra ha sconfitto la ceca Bouzkova 6-2, 7-5 al suo quarto match point. Ai quarti di finale, Paolini affronterà la numero 3 del seeding Amanda Anisimova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jasmine Paolini è ai quarti di finale del Wta 1000 di Pechino . L'azzurra ha sconfitto la ceca Marie Bouzkova , numero 52 Wta, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un'ora e 46 minuti di gioco centrando la sua 25^ vittoria dell'anno su cemento. Al prossimo turno, Paolini sfiderà la statunitense Amanda Anisimova , numero 3 del seeding che ha eliminato Muchova 1-6, 6-2, 6-4.

La cronaca del match

La partenza di Paolini è stata perfetta. Nel primo set l'azzurra, abbastanza in controllo, ha strappato la battuta nel quarto e nell'ultimo game, chiudendo 6-2 in 40 minuti dopo aver annullato due palle break (una a inizio partita, l'altra nel quinto gioco). Nel secondo set è invece successo di tutto, con ben 6 break e controbreak consecutivi. Il momento chiave è arrivato proprio nell'ultimo game, quando avanti 6-5 Paolini ha conquistato il match point che le ha consegnato la vittoria.