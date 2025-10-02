Paolini saluta Pechino: Anisimova vince dopo 3 ore

Paolini esce ai quarti, battuta in rimonta dalla n. 4 al mondo Anisimova dopo quasi tre ore di gioco. Non è bastata un'ottima prova all'azzurra che nel terzo set non ha sfruttato sei palle break che l'avrebbero portata a servire per il match. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jasmine Paolini esce a testa alta dal Wta 1000 di Pechino . L'azzurra saluta ai quarti di finale, battuta da Amanda Anisimova con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4 dopo quasi tre ore di gioco . Una partita eccezionale, da 232 punti giocati , in cui entrambe hanno dato il massimo senza risparmiarsi. Per Paolini non mancano i rimpianti, soprattutto nell'ottavo gioco del terzo set quando ha avuto sei palle break che l'avrebbero portata a servire per il match. Da quel momento Anisimova (che ha chiuso la partita con 47 vincenti e 69 errori gratuiti, ma anche 11 palle break annullate su 14), ha cambiato marcia, ottendo non solo il pass per la semifinale, ma anche la qualificazione alle Wta Finals di Riyadh.

Il racconto del match

Una partita dura e lottata sin dalle prime battute. La prima a spezzare l'equilibrio è Anisimova, che nel settimo game conquista il break riuscendo a smistare bene dal centro. Sotto 5-3, Paolini cambia l'inerzia del set. Jasmine inizia ad alzare le traiettorie, Anisimova sbaglia di più e perde il break di vantaggio. Si arriva così al tiebreak, indirizzato dall'azzurra (che nell'undicesimo game ha tenuto il servizio dopo 16 punti giocati e due palle break annullate) grazie al doppio mini break iniziale. Nel secondo set Anisimova resetta e riparte bene, mentre Paolini accusa un piccolo calo. Il risultato? Doppio break di vantaggio per la statunitense che chiude il set 6-3, perdendo solo una volta il servizio. Il terzo set è decisivo. Si gioca punto a punto sin dal primo game: Paolini subisce il break, ma lo recupera nel successivo game in risposta. La lotta prosegue in ogni gioco e in ogni punto, diventando una gara di resistenza. La svolta arriva nell'ottavo game, quando Anisimova tiene il servizio dopo sei palle break annullate e 20 punti giocati in 12 minuti. Da quel momento la statunitense cambia marcia e prima conquista il break recuperando da 30-0 e poi chiude il match con un turno di battuta a zero, ottenendo così il pass per la semifinale dove affronterà la connazionale Coco Gauff.