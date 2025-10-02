Sinner: "Non sono l'unico che sta cambiando"

Sinner all'ATP Shanghai: "Non sono l'unico che sta cambiando"atp shanghai
Protagonista del media day a Shanghai, Sinner ha parlato dell'evoluzione del suo gioco: "Non sono l'unico che sta cambiando. Se chiedete a ogni giocatore, tutti stanno cambiando qualcosa e cercano di migliorarsi. Alcuni colpi stanno funzionando un po' meglio rispetto ai mesi scorsi, altri possiamo ancora migliorarli"
"Non sono l’unico che sta cambiando". Parola di Jannik Sinner, protagonista del media day al Masters 1000 di Shanghai. Reduce dal trionfo a Pechino, l'azzurro si è soffermato sull'evoluzione del suo gioco. Cambiamenti per Sinner - in versione 2.0 dall'inizio dello swing asiatico - ma anche per gli altri giocatori del circuito: "Se chiedete a ogni giocatore, tutti stanno cambiando qualcosa e cercano di migliorarsi - ha spiegato in conferenza stampa - Qualunque cosa cerchiamo di fare, non sono passi enormi, solo qualche aggiustamento, provare a diventare migliori come giocatori, come fanno tutti gli altri. Alcuni colpi stanno funzionando un po' meglio rispetto ai mesi scorsi, altri possiamo ancora migliorarli. Ma è anche normale, e io non vedo l’ora di giocare il maggior numero possibile di partite in ogni torneo. Questo mi dà la possibilità di provare tante cose. Vediamo come andrà, ma siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che stiamo facendo".
Approfondimento
I dettagli del 'nuovo' Sinner
"Con Altmaier sfida difficile e dura"
L'evoluzione del nuovo Sinner proseguirà a Shanghai, dove Jannik difenderà il titolo conquistato un anno fa in finale contro Djokovic: "È fantastico essere di nuovo qui - ha aggiunto - È un torneo molto speciale, ovviamente l’ultimo che abbiamo in Asia. Le condizioni sono sicuramente diverse rispetto a Pechino, quindi avrò solo una sessione di allenamento per prepararmi, ma vediamo". Il debutto sabato contro il tedesco Daniel Altmaier: "Sarà una sfida molto difficile e dura, soprattutto al primo turno. Non sai mai cosa può succedere, quindi vediamo. Ma ovviamente sono molto felice di essere tornato qui e di giocare davanti ai tifosi di Shanghai".