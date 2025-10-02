Sinner: "Non sono l'unico che sta cambiando"

Protagonista del media day a Shanghai, Sinner ha parlato dell'evoluzione del suo gioco: "Non sono l'unico che sta cambiando. Se chiedete a ogni giocatore, tutti stanno cambiando qualcosa e cercano di migliorarsi. Alcuni colpi stanno funzionando un po' meglio rispetto ai mesi scorsi, altri possiamo ancora migliorarli"

"Non sono l’unico che sta cambiando". Parola di Jannik Sinner, protagonista del media day al Masters 1000 di Shanghai. Reduce dal trionfo a Pechino, l'azzurro si è soffermato sull'evoluzione del suo gioco. Cambiamenti per Sinner - in versione 2.0 dall'inizio dello swing asiatico - ma anche per gli altri giocatori del circuito: "Se chiedete a ogni giocatore, tutti stanno cambiando qualcosa e cercano di migliorarsi - ha spiegato in conferenza stampa - Qualunque cosa cerchiamo di fare, non sono passi enormi, solo qualche aggiustamento, provare a diventare migliori come giocatori, come fanno tutti gli altri. Alcuni colpi stanno funzionando un po' meglio rispetto ai mesi scorsi, altri possiamo ancora migliorarli. Ma è anche normale, e io non vedo l’ora di giocare il maggior numero possibile di partite in ogni torneo. Questo mi dà la possibilità di provare tante cose. Vediamo come andrà, ma siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che stiamo facendo".