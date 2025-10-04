Sinner, Musetti e non solo: il programma su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Shanghai, il programma di sabato: partite e orari

atp shanghai

Il numero 2 al mondo prepara il debutto al Masters 1000 di Shanghai contro Daniel Altmaier. Musetti sfiderà Comesana, mentre Darderi e Arnaldi affronteranno rispettivamente Bu e Davidovich Fokina. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: SHANGHAI - PECHINO

Sabato imperdibile al Masters 1000 di Shanghai, tutto da seguire come sempre  in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Protagonista Jannik Sinner. Dopo la vittoria a Pechino, il numero 2 al mondo sfiderà il tedesco Daniel Altmaier nella loro terza sfida nel circuito Atp, con i precedeti al momento in perfetta parità (1-1). In campo anche Lorenzo Musetti che affronta l'argentino Francisco Comesana (numero 62 al mondo). Oltre a Sinner e Musetti, a Shanghai debutta anche Luciano Darderi contro il padrone di casa Yunchaokete Bu. Matteo Arnaldi, invece, se la vedrà contro lo spagnolo Davidovich Fokina.

Il programma di sabato su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 12.30 - SINNER (Ita) vs Altmaier (Ger)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 6.30 - Ugo Carabelli (Arg) vs De Minaur (Aus)
  • a seguire - Zverev (Ger) vs Royer (Fra)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Mix (211)
  • ore 12.15 - Studio tennis
  • a seguire - SINNER (Ita) vs Altmaier
  • a seguire - Khachanov vs Shang (Chn)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 6.30 - Rublev vs Nishioka (Jpn)
  • a seguire - MUSETTI (Ita) vs Comesana (Arg)
  • a seguire - DARDERI (Ita) vs Bu (Chn)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 7 - Wta Pechino: Hsieh/Ostapenko vs ERRANI/PAOLINI
  • non prima delle 9 - Wta Pechino: Anisimova (Usa) vs Gauff (Usa)
  • non prima delle 12 - Wta Pechino: Pegula (Usa) vs Noskova (Cze)

SKY SPORT MIX (211)

  • Simulcast Sky Sport Arena
  • a seguire - ARNALDI (Ita) vs Davidovich Fokina (Spa)
  • a seguire - BOLELLI/VAVASSORI vs Peers/Zielinski

Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

