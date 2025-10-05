Sinner-Griekspoor più tardi LIVE su Sky Sport

Sinner-Griekspoor all'Atp Shanghai, il risultato in diretta live della partita
Ventiquattro ore dopo l'esordio vincente con Altmaier, Jannik Sinner torna in campo a Shanghai: di fronte c'è Tallon Griekspoor nell'incontro valido per il terzo turno.
Griekspoor non vince due match consecutivi nel circuito maggiore da giugno, quando ha conquistato l'Atp 250 di Mallorca (su erba)
Sinner è imbattuto contro giocatori olandesi. L'azzurro ha vinto dieci match su dieci: l'ultimo in ordine di tempo contro Jesper De Jong agli Internazionali d'Italia
Sinner ha un bilancio di 85 vittorie e 1 sconfitta contro giocatori fuori dalla top 20 dagli US Open 2023.
Sinner ha una serie aperta di sei vittorie consecutive dopo il titolo conquistato mercoledì a Pechino. L'azzurro ha un bilancio di 23 vittorie e 2 sconfitte in Cina: gli unici ko contro Shelton a Shanghai 2023 e contro Alcaraz a Pechino 2024
In caso di vittoria oggi, Griekspoor diventerebbe il primo giocatore fuori dalla top 10 in grado di battere Sinner su cemento da Shanghai 2023, quando l'azzurro perse contro Ben Shelton
In caso di vittoria oggi, Sinner diventerebbe il secondo italiano di sempre a vincere 90 partite a livello Masters 1000 dopo Fabio Fognini (recordman italiano a quota 96)
Griekspoor non è mai andato oltre il terzo turno a Shanghai. L'olandese cerca gli ottavi a livello Masters 1000 per la quarta volta in carriera, la seconda nel 2025 dopo Indian Wells
I giocatori che Sinner ha battuto più volte nel circuito
- Alex De Minaur 11-0
- Daniil Medvedev 8-7
- Andrey Rublev 7-3
- Tallon Griekspoor 6-0
- Ben Shelton 6-1
- Novak Djokovic 6-4
Sinner-Griekspoor, tutti i precedenti
- 2024 - Davis Cup (F): Sinner b. Griekspoor 7-6, 6-2
- 2024 - Halle (R32): Sinner b. Griekspoor 6-7, 6-3, 6-2
- 2024 - Miami (R32): Sinner b. Griekspoor 5-7, 7-5, 6-1
- 2024 - Rotterdam (SF): Sinner b. Griekspoor 6-2, 6-4
- 2023 - Davis Cup (QF): Sinner b. Griekspoor 7-6, 6-1
- 2023 - Rotterdam (SF): Sinner b. Griekspoor 7-5, 7-6
Sinner e Griekspoor si ritroveranno quasi un anno dopo l'ultimo precedente, nella finale di Coppa Davis 2024 a Malaga. Il record è tutto in favore di Jannik: 6-0
Sinner: "Poco tempo di adattamento, devo alzare il livello"
Griekspoor, invece, ha battuto al debutto l'americano Jenson Brooksby, n. 57 al mondo, con il punteggio di 6-1, 1-6, 6-1 in un'ora e 48 minuti. Un risultato che ha consentito all'olandese di interrompere una serie di sette sconfitte consecutive
Intanto la domenica è iniziata nel migliore per il tennis italiano con il successo al China Open di Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre hanno confermato il titolo di doppio a Pechino, battendo in finale la coppia Kato/Stollar
Errani e Paolini trionfano ancora a PechinoVai al contenuto
Sinner ha debuttato a Shanghai nella giornata di sabato. L'azzurro ha avuto un giorno di riposo in più (avrebbe dovuto giocare venerdì) concesso dagli organizzatori dopo il trionfo all'Atp 500 di Pechino. Per questo motivo Jannik è chiamato a un back-to-back, senza giorno di riposo tra il secondo e il terzo turno
Sinner si presenta dopo la vittoria all'esordio contro Daniel Altmaier, battuto con un doppio 6-3 in un'ora e mezza di gioco. Un debutto solido per Jannik che ha indirizzato entrambi i parziali con un break in apertura
Il match sarà in diretta dopo Djokovic-Hanfmann
Jannik Sinner in campo nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro sfida l'olandese Tallon Griekspoor, n. 31 della classifica mondiale