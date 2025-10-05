Sinner-Griekspoor più tardi LIVE su Sky Sport

Sinner ha debuttato a Shanghai nella giornata di sabato. L'azzurro ha avuto un giorno di riposo in più (avrebbe dovuto giocare venerdì) concesso dagli organizzatori dopo il trionfo all'Atp 500 di Pechino. Per questo motivo Jannik è chiamato a un back-to-back, senza giorno di riposo tra il secondo e il terzo turno